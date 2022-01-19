紅富海案沒入金飾首批拍定685萬元 逾底價200萬元
苗栗地檢署囑託法務部行政執行署新竹分署辦理紅富海吸金案件扣案物變價拍賣償付被害人，上午在苗栗地檢署舉辦第一次黃金拍賣會，這次共有79件黃金飾品與金塊拍賣，吸引約200人參與競標，擠爆現場，還有男子用旅行箱裝了500萬元現鈔從台南來參加，場面熱絡不已，到中午除一件金飯碗餐具組，其他全數拍出，拍定金額達685萬3000元， 超出底價200萬元。
紅富海心靈導師吸金案喧騰一時，被告黃圓映自2003年起以豐厚利息為餌，廣設道場辦心靈講座，非法吸金上百億元，受害人多達7935人，全案經最高法院維持更二審認定，判決定讞，宣告查扣的動產、不動產、現金、高價藝品、黃金等總價值約172億元全數沒收。
苗栗地檢署囑託法務部行政執行署新竹分署執行黃圓映名下財產，由於扣押物件種類繁多，也是行政執行署歷年受託拍賣黃金數量最多的一次，新竹分署將陸續分批拍賣；今天上午進行第一場拍賣共79件，全是黃金及相關飾品，由於已近農曆年，許多民眾紛紛到場競標，繳納保證金登記應買人數超過200人，拍定所得685萬3000元將解送苗栗地檢署。
行政執行署新竹分署指出，這次拍賣不採所有物件合併拍賣的簡便方式，而是將物件分為79標逐一拍賣，提供有興趣民眾入場競標，果然吸引大批民眾，其中金帆船及金碗金筷金湯匙這一標競標激烈，喊價共達21次，從6000元一路喊到6萬8000元。
今天拍定金額最高的一項是3顆金元寶，拍賣達63萬元，整場拍賣會除一組黃金餐具出價未達底價流標外，其餘78標都 拍定，拍賣會在中午12點多結束，今天有許多人是第一次參與法拍競價，覺得很新鮮，也有得標民眾表示拍到的物件將贈與子女作紀念。
新竹分署指出，全案扣押物件還有眾多擺件藝術品、名錶、珠寶首飾及1公斤、5台兩黃金條塊等，後續將再分批進行拍賣，想掌握第一手拍賣消息請關注新竹分署官網，新竹分署將陸續更新拍賣資訊及拍賣標的物展示影片。
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