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首拍賣「紅富海」黃金 拍定總價高於底價逾200萬元

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

喧騰一時的「紅富海」心靈導師自2003年起非法吸金上百億餘元，經最高法院維持更二審認定，判決定讞，宣告犯罪所得172億餘元沒收，遭扣押財產包括金元寶、金鈔、戒指、手環、項鍊、擺飾等，苗栗地檢署囑託法務部行政執行署新竹分署執行黃圓映名下財產，今進行第一場拍賣，拍賣標的全部都是黃金或相關飾品，由於已近農曆年，許多民眾要討個好彩頭，紛到場參與應買，繳納保證金登記應買民眾超過200人，這次拍定金額更達685萬3000元，拍定所得款項將解送苗栗地檢署。

新竹分署指出，這次拍賣不採將所有物件合併拍賣的簡便方式，而是將物件分為79標逐一拍賣，提供有興趣民眾可以歡喜入場競標，此舉果然吸引大批民眾進場，其中金帆船及金碗金筷金湯匙這一標競標十分激烈，喊價計21次，從6000元一路喊到6萬8000元。

這次拍定金額最高的是3顆金元寶，共賣得63萬元。本次拍賣會除了一組黃金餐具出價未達底價流標外，其餘78標皆拍定，許多民眾是人生第一次參與法拍競價覺得新鮮，亦有現場得標民眾說，其拍定的物件將分別贈與子女作為紀念。

新竹分署表示，這次拍定總價高於底價逾200萬元，除能兼顧本件請求權人權益，亦給予有興趣民眾進場競買，可謂是雙贏，由於扣押物件尚有眾多擺件藝術品、名錶、珠寶首飾及1公斤、5台兩黃金條塊等，後續也將分批進行，想掌握第一手拍賣消息，請密切關注新竹分署官方網站，新竹分署將陸續更新拍賣資訊及拍賣標的物展示影片。

這次拍賣不採將所有物件合併拍賣的簡便方式，而是將物件分為79標逐一拍賣，提供有興趣民眾可以歡喜入場競標，此舉果然吸引大批民眾進場。圖／新竹分署提供
這次拍賣不採將所有物件合併拍賣的簡便方式，而是將物件分為79標逐一拍賣，提供有興趣民眾可以歡喜入場競標，此舉果然吸引大批民眾進場。圖／新竹分署提供

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