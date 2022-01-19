1年就解散！大陸半導體業者在台設辦公室 檢調追查幕後金主

大陸「速通半導體科技公司」委託台籍郭清俊父子設立「威通科設計有限公司」做為在台辦公室，從事業務活動，檢調查辦；威通科於2020年10月21日登記設立，址設新竹縣竹北市，資本額162萬元，2021年7月23日已解散。

至於大陸速通半導體科技有限公司，依據網路資料顯示，該公司成立於2018年，位於江蘇省蘇州市，官網指出，速通是專注於發展下一代無線片上系統的無晶圓半導體公司等。

依經濟部公告，中國半導體業者不得來台投資、設立半導體產業公司或分公司，檢調今天搜索、約談郭清俊父子等3人後，全案朝違反兩岸人民關係條例偵辦，依法律規定，違法者可處1年以下有期徒刑。

檢調查出，中國速通半導體科技公司2020年委託郭清俊等設立威通科公司，做為在台辦公室，檢調蒐證認為，威通科雖已散，但郭清俊仍有刑責應追究，今天啟動搜索查辦。