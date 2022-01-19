快訊

微軟天價買暴雪：全球遊戲業的「元宇宙破壞神」誕生？

NCC年前審查通過 「鏡電視」成近十年首家准設新聞台

靈骨塔詐團生基改運新騙術 北市婦遭詐2000萬

中央社 / 台北19日電

以46歲郭男夫妻檔為首的靈骨塔詐欺集團慫恿被害人投資殯葬產品和「生基位」再轉售獲利，並找日男假冒富商買家行騙，北市6旬婦遭詐損新台幣2000萬元，刑事局逮19嫌送辦。

刑事局今天召開破案記者會，偵查第七大隊副大隊長黃國師表示，日前受理報案後追查得知，以詐欺慣犯46歲郭男和其妻32歲王女為首的詐欺集團，除以投資加購殯葬產品再高價轉賣獲利老梗話術行騙外，還宣稱購買「生基位」可消災解厄持續行騙。

進一步調查了解，此詐欺集團自3、4年前開始行騙，並鎖定遭未上市股票套牢的被害人為主，謊稱可「壁紙換塔位」，且若加購「骨灰罐、內膽、牌位、寶石鑑定書」等整套殯葬產品，較易有買家願高價收購，慫恿被害人不斷加碼投資。

除此之外，詐欺集團還在新北市石門區低價購地作為「生基地」，使用新詐騙話術兜售「生基位」，宣稱可「種生基（針對活人的風水秘術）」以消災解厄和祈福改運，再假稱「生基位需要搭配生基寶盒、生基寶盒有瑕疵需補土和貼金箔」等連串話術，不斷鼓吹被害人加碼投資後可再轉售獲利。

詐欺集團還夥同1名在台多年的日籍男子合作，安排他假冒富商買家和被害人見面，以取得其信任，待被害人信以為真購買殯葬產品後，便假裝交易告吹、不斷拖延，最後斷絕聯繫，日男可從中抽取5%獲利。

初步清查，已知被害人達30多人，遭詐總金額約7000萬元；其中，台北市1名6旬退休婦人去年因此遭詐購買多項產品，光靈骨塔位就多達上百個，損失金額超過2000萬元。

專案小組經長期偵蒐，見時機成熟分別於去年11月30日、今年1月12日執行兩波緝捕行動，於台北市社子島骨灰罈倉庫、新北市三重區詐團公司據點緝獲郭男夫妻等19嫌到案。

除查扣相關犯罪證物外，包括核准裁定扣押犯嫌名下價值約5000萬元的1棟房產。

19嫌到案後都坦承犯行不諱，全案依涉詐欺和組織犯罪防制條例送台北地檢署偵辦。

詐欺

延伸閱讀

影／靈骨塔詐騙吸金逾2000萬 警逮北聯幫大哥等8人送辦

影／詐團藉買高價靈骨塔詐百人 買家、仲介都同夥全遭押

相關新聞

蛋車自撞車禍釀2人死亡...駕駛被驗出吸毒 保險公司不賠

彰化縣蔡姓男子前年駕駛蛋車行經台61線線西路段時，卻自撞分隔島，造成他和助理2人身亡，蔡男父母提告兩家保險公司應給付72...

1年就解散！大陸半導體業者在台設辦公室 檢調追查幕後金主

大陸「速通半導體科技公司」委託台籍郭清俊父子設立「威通科設計有限公司」做為在台辦公室，從事業務活動，檢調查辦；威通科於2...

大陸半導體公司在台從事業務活動 檢調搜索3人

大陸地區某半導體公司未經主管機關許可，也未在台灣合法設立公司或辦事處，卻在台從事業務活動，台北地方檢察署今天指揮調查局新...

館長槍擊案扯出女警婚外情 偷吃人夫男警判賠正宮25萬

新北市林口警分局黃姓女警和同單位已婚男警婚外情，勤務結束後回住處發生性行為，男警的吳姓妻子自行蒐證，提出老公、黃女對話及...

紅富海案沒入金飾首批拍定685萬元 逾底價200萬元

苗栗地檢署囑託法務部行政執行署新竹分署辦理紅富海吸金案件扣案物變價拍賣償付被害人，上午在苗栗地檢署舉辦第一次黃金拍賣會，...

首拍賣「紅富海」黃金 拍定總價高於底價逾200萬元

喧騰一時的「紅富海」心靈導師自2003年起非法吸金上百億餘元，經最高法院維持更二審認定，判決定讞，宣告犯罪所得172億餘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。