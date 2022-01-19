靈骨塔詐團生基改運新騙術 北市婦遭詐2000萬

以46歲郭男夫妻檔為首的靈骨塔詐欺集團慫恿被害人投資殯葬產品和「生基位」再轉售獲利，並找日男假冒富商買家行騙，北市6旬婦遭詐損新台幣2000萬元，刑事局逮19嫌送辦。

刑事局今天召開破案記者會，偵查第七大隊副大隊長黃國師表示，日前受理報案後追查得知，以詐欺慣犯46歲郭男和其妻32歲王女為首的詐欺集團，除以投資加購殯葬產品再高價轉賣獲利老梗話術行騙外，還宣稱購買「生基位」可消災解厄持續行騙。

進一步調查了解，此詐欺集團自3、4年前開始行騙，並鎖定遭未上市股票套牢的被害人為主，謊稱可「壁紙換塔位」，且若加購「骨灰罐、內膽、牌位、寶石鑑定書」等整套殯葬產品，較易有買家願高價收購，慫恿被害人不斷加碼投資。

除此之外，詐欺集團還在新北市石門區低價購地作為「生基地」，使用新詐騙話術兜售「生基位」，宣稱可「種生基（針對活人的風水秘術）」以消災解厄和祈福改運，再假稱「生基位需要搭配生基寶盒、生基寶盒有瑕疵需補土和貼金箔」等連串話術，不斷鼓吹被害人加碼投資後可再轉售獲利。

詐欺集團還夥同1名在台多年的日籍男子合作，安排他假冒富商買家和被害人見面，以取得其信任，待被害人信以為真購買殯葬產品後，便假裝交易告吹、不斷拖延，最後斷絕聯繫，日男可從中抽取5%獲利。

初步清查，已知被害人達30多人，遭詐總金額約7000萬元；其中，台北市1名6旬退休婦人去年因此遭詐購買多項產品，光靈骨塔位就多達上百個，損失金額超過2000萬元。

專案小組經長期偵蒐，見時機成熟分別於去年11月30日、今年1月12日執行兩波緝捕行動，於台北市社子島骨灰罈倉庫、新北市三重區詐團公司據點緝獲郭男夫妻等19嫌到案。

除查扣相關犯罪證物外，包括核准裁定扣押犯嫌名下價值約5000萬元的1棟房產。

19嫌到案後都坦承犯行不諱，全案依涉詐欺和組織犯罪防制條例送台北地檢署偵辦。