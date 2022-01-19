館長槍擊案扯出女警婚外情 偷吃人夫男警判賠正宮25萬

新北市林口警分局黃姓女警和同單位已婚男警婚外情，勤務結束後回住處發生性行為，男警的吳姓妻子自行蒐證，提出老公、黃女對話及錄音等；黃辯稱當時和男警承辦「館長槍擊案」等矚目案件才親密接觸，否認有性交；但法院根據對話、證詞不採信，判黃女應給付吳25萬元，可上訴。

吳女控訴，黃明知她先生已婚有家室，2人卻於2020年10月、12月間在她住處發生性行為，破壞她家庭圓滿、造成精神上痛苦，配偶權也因此遭侵害，事後也已和先生離婚收場，對黃女提告精神撫慰金50萬元。

黃女抗辯稱，自己和吳夫都是新北市警局林口分局偵查隊的刑警，2020年8月他們承辦「館長槍擊案」、「竹聯幫寶和會組織案」等社會矚目事件，必須密切調查等互動，但彼此沒有逾越正常男女互動。

黃女還說，有關吳提出對話截圖，是因她和吳夫承辦同一案件，所以關係才比較親密，自己道歉是基於道德上的截圖，也不能證明有侵害她配偶權，而錄影畫面是因她和吳夫勤務結束後，因疲累才在租屋處休息，沒有發生性行為，也覺得吳求償金額過高。

法院審酌，吳女控訴黃侵害她配偶權，有提出相關錄音、錄影及通訊對話佐證，雖然黃女否認，但吳的老公以證人身分出庭時，表示和妻子離婚是因為和黃女外遇，還有在自家、黃女租屋處發生性行為。