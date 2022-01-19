誆有口罩可賣 詐騙5萬多元 重判1年7月
彰化縣楊姓女子前年3月趁新冠肺炎疫情期間，口罩取得不易，竟在網路佯稱「有口罩可供販售」，導致多名被害人向她下單買口罩，詐得5萬多元，彰化地方法院依詐欺取財罪將她判刑1年7月。
判決書指出，楊女在2020年3月間因當時疫情吃緊，中央流行疫情指揮中心徵用國內口罩工廠生產的醫用口罩，釋出在超商、藥局的口罩也限制民眾購買數量，一般民眾獲取口罩極為不易，楊女明知自己並無口罩可販售，卻以拍賣帳號「xiaoxinc355」在各網際網路公開張貼「有口罩可供販售」等不實訊息。
導致6名被害人分別以一盒220元到115元不等金額向她下單買口罩，分別被詐騙2萬6900多元、1萬2700元到880元不等金額，楊女共詐騙得手5萬多元，被害人匯款後，遲遲等不到口罩才知受騙報警。
判決指出，楊女大學畢業，正值青壯年齡，不思循正當途徑獲取財物，竟利用新冠肺炎疫情嚴峻，民眾需要口罩，以網際網路對公眾散布的方式詐取財物，且事後並未與被害人和解、賠償損害，審酌楊女育有4名子女，依詐欺取財罪將她判刑1年7月，全案可上訴。
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