貪汙案筆錄假的？蘇震清告官：聲請勘驗北檢第一偵查庭

立委蘇震清被控在SOGO經營權案索賄犯貪汙罪，蘇不認罪，自訴檢察官、書記官製作不實筆錄，法官判自訴不受理，蘇上訴，書記官部分撤銷發回；台北地方法院分更審案今天開庭，蘇的律師團主張貪汙案筆錄不具證據能力，聲請調查證據。

蘇震清的律師許惠峰聲請傳喚的對象，包括瓦器聲紋實驗室人員、內政部刑事警察局鑑識人員，要證明SOGO案同案被告李恆隆「咬」蘇震清的偵查筆錄，經過檢察官刻意變造。

許惠峰說，李恆隆在檢察官面前「自白」時，台北地檢署第一偵查庭的2套錄音、影設備同時壞掉5小時，依法，錄音、影要連續、還要忠實記錄，2套設備同時壞掉是科學問題，不管李恆隆有沒有陷害蘇震清，事實都須被還原。

許惠峰還說，此外，第一偵查庭的設備到底如何擺設，也有查明的必要，另聲請勘驗偵查庭現場。

蘇震清自訴的被告、台北地檢署書記官的委任律師張志全說，蘇震清想傳喚的瓦器聲紋實驗室，沒有親眼見聞筆錄如何製作，而傳喚刑事局識識人員，則因已有鑑定報告可參考，2項證據均無調查的必要。

書記官另名律師王妤安說，實驗室作證的證詞是傳聞證據，不具證據能力，偵查庭的設備於筆錄爭執後，為避免類似情況再發生，經過更動，錄音、影設備也變更，因此勘驗已無實益。

承審法官許凱傑詢問自訴人、被告兩造如果准許證據調查所須要的時間後，宣示是否准許傳證，評議後再決定。

蘇震清去年自訴偵辦他的檢察官、書記官製作同案被告、太流公司前董事長李恆隆的認罪筆錄不實，犯湮滅刑事證據、公務員登載不實2罪，法官認為，蘇自訴應還包括濫權追訴罪，但蘇不是濫權追訴罪的「直接被害人」，不得自訴。

蘇提上訴指出，法官引用民事訴訟法理，未經審理就做出罪名認定，於法無據，依照最高法院刑事判例，與國家或社會同時被害的個人，仍不失為「直接被害人」，因此他可以提自訴。

二審認為，蘇震清自訴書記官變造刑事證據、公務員登載不實等罪，造成蘇可能受到重判，蘇自訴合法，而且，蘇自訴時，並未指書記官濫權追訴，書記官也不可能成為濫權追訴的犯罪主體，應撤銷發回。

另外，二審認為，蘇自訴檢察官同時以變造偵訊影音檔案、製作不實筆錄而行濫權追訴，濫權追訴罪侵害國家法益，因個人非屬「直接被害人」，則蘇對檢察官所涉濫權追訴罪本不得自訴，有關檢察官部分，駁回蘇的上訴。

蘇震清自訴指出，立委貪瀆案承辦檢察官、書記官2020年8月10日訊問李恆隆時，李自白的證詞充斥雜音，無法辨識；又，檢察官、書記官2020年8月24日再偵訊李恆隆時，內容與錄音的譯文未完全相符，檢察官、書記官犯變造刑事證據、公務員登載不實文書罪。