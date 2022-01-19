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啃老男缺錢就向老母要 拿不到錢狠刺胞弟3刀法院判3年

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

鄭男被高雄地方法院依傷害罪判刑3年。本報資料照片
鄭男被高雄地方法院依傷害罪判刑3年。本報資料照片

高雄58歲鄭姓男子在外欠債無力償還，去年7月14日下午他向胞弟借錢應急，但鄭男胞弟前後7年出手多次，隱忍多年後終於爆發，不願再幫胞兄擦屁股，鄭男不滿當著姪女面前拿水果刀刺傷胞弟，幸送醫後無生命危險，高雄地院依傷害罪判鄭男徒刑3年。

判決指出，58歲的鄭男工作不順，無業獨居在鳳山區，他因經濟狀況不好，缺錢就會跑回大寮老家向失智的母親伸手要錢，去年7月14日下午，鄭男因欠債無力償還，跑到大寮找胞弟借錢應急遭拒。

借不到錢的鄭男當面很嗆胞弟「你就不怕我會死？」、「拿不到錢就拿刀刺你」，說完後從口袋掏出預藏的水果刀，當著姪女的面一刀刺向胞弟，弟弟受傷後為保護女兒，空手奪下鄭男手中的水果刀，兩人扭打間背部又中2刀。

在場2名鄰居目擊後，衝上前壓制鄭男，並為鄭男胞先止血，弟媳情緒激動在一旁怒罵鄭男「畜生」，到派出所更指著鄭男直喊「你弟弟還有小孩要照顧，竟然砍得下去」，警詢後依殺人未遂罪偵辦。

高雄地方法院審理時，弟弟透露哥哥失業多年，缺錢就向媽媽伸手，從小就這樣，但他媽媽年紀已大，生活費也是他給的，長年下來他也是睜一隻眼閉一隻眼，沒想到最後會因被錢逼到過不下去，拿刀將他拖下水。

鄭男則辯稱，他經濟不好才想跟弟弟借錢，因為弟弟身材較高大，才會帶著水果刀防身，沒想到最後失去理智，拿刀刺傷弟弟的背部。

法官審理後，認為兄弟沒有重大仇隙，弟弟傷勢沒有危及性命，再依據兩人在警詢、偵查時的證詞，認為鄭男沒有殺人犯意，但考量雙方至今仍未和解，依傷害罪判有期徒刑3年。

鄭男胞弟因不願借錢，背部遭刺3刀所幸無生命危險。記者張議晨／翻攝
鄭男胞弟因不願借錢，背部遭刺3刀所幸無生命危險。記者張議晨／翻攝

傷害罪 殺人

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