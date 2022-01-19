林郭文艷遭解任大同董事上訴 高院：違反法令顯不適任

大同公司股東會表決權爭議纏訟，財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心認為前董事長林郭文艷執行業務有重大違反法令情形，提起解任董事職務訴訟，一審認為林郭文艷刪除股東表決權不正當，「凸顯我國股東會亂象」，判決解任林郭文艷董事職務。台灣高等法院今駁回林郭文艷、大同公司上訴。

投保中心主張，大同公司2020年6月底由林郭文艷擔任主席召開股東會，但她以部分股東的股份資金來源涉及陸資，或違反企業併購法為由，認定沒有表決權，並刪除部分以電子投票的股東表決權，違反公司法等規定，請求解任林郭文艷董事職務。

林郭文艷抗辯，投保中心未舉證公司實際有何損害，且指控不符解任董事要件，另部分股東被認為受陸資操控，剔除表決權無違誤。

高院認為，部分股東是否為陸資，有無違反兩岸人民關係條例、大陸地區人民來台投資許可辦法等規定，應由主管機關調查或法院審認決定，林郭文艷僭越主管機關和法院職權，以這些股東較早取得10％股份的資金來源涉及陸資為由，認定取得的股份無效，不得行使股東權，違反公司法第179條第1項、大同公司章程第12條重大事項。

本件也無法證明部分股東是共同基於同一企業併購目的而取得大同公司股份，高院認為不適用企業併購法，林郭文艷依該法第27條規定，限制股東行使表決權，違反公司法、大同公司章程。

林郭文艷因這些舉動讓大同公司自2020年7月2日起列為全額交割股、暫停融資融券交易、不得自辦股務等節，損及大同公司商譽、影響公司交易市場、再次支出股東會成本費用，對股東表決權平等權益侵害甚大。高院認為依林郭文艷的社會經驗、教育知識等，應該知道公司治理的精神、尊重股東權利，但她的所做所為違背證券投資人及期貨交易人保護法第10條之1規定。

林郭文艷在股東會直接認定無表決權的股數高達12億餘股，占大同公司已發行股份總數53.32%，達重大影響大同公司股東權益程度，構成違反法令、章程重大事項，高院衡量她當時為董事兼董事長、可預見的能力、經濟上的利害性、交易市場影響等一切因素，認為林郭文艷明顯不適合再擔任大同公司董事。高院認同一審見解，解任董事職務並無違誤，駁回林郭文艷與大同公司上訴。