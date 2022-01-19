高院男法官離婚沒按月付錢要賠168萬 爆擅闖屋性侵前妻

台灣高等法院某男法官和妻子協議離婚，並答應按月給付3萬元，直到前妻改嫁為止；女方提告控他未按時付錢，並在離婚後闖入住家性侵等，台北地方法院判男法官應按協議書約定，給付前妻168萬元，可上訴。

男法官曾承審林益世案，也和網紅一起拍過片；男方和妻子結婚多年，7年前簽離婚協議書，同意按月給付女方3萬元，直到女方改嫁為止。女方主張，男法官自2016年5月至2020年底未履行給付義務，提告要求男方給付168萬元。

女方也指控，男法官離婚後某日凌晨闖入住宅性侵，她雖驗傷取得診斷證明書，仍顧及男方顏面而未聲張，男方當時基於歉意，表示「會把汽車和手上房屋的鑰匙都交給妳」。

男法官抗辯，妻子2015年5月表示需要自由盼離婚，他縱使懷疑前妻另結新歡，仍積極挽回，但前妻卻稱要辦離婚登記、無償提供使用房產和汽車、負擔子女費用等，才願意讓他慢慢「追回來」，更稱否則要躲去花東地區、「去酒店上班當小姐」，讓他丟臉。

男法官指出，他要求前妻離婚後不會交男友、會像以前一樣煮飯給他吃，前妻也同意，他才簽協議書，認為他是受前妻詐欺、脅迫而簽下協議書，且協議書有附帶前妻交男友為解除條件，而他確認前妻是因交男友才想離婚，且離婚後未依承諾煮飯給他和小孩吃，因此才終止支付。

男法官另指控，房產及汽車雖有約定使用時間，但前妻在約定時間結束後仍不返還，且前妻曾將他400多萬元存款轉到自己帳戶中，兩度增貸房屋貸款，侵占餘款700多萬元，認為即使他應按協議給付金錢，但妻子相關不當得利也已抵銷。

法院認為，雙方離婚後，男法官還傳訊息稱「我依照協議付錢完全是為了照顧小孩和你的生活，並沒有看我臉色與否的問題」、「也是作為我感謝你這麼多年來的賢慧與持家的辛勞」，並稱前妻太完美了，表示「以為把我那些微不足道的努力所得全部交給妳打理」、「我賺的那些，怎能比得上妳對這個家的無私盡心盡力」、「錢的事，我會跟大家講，都是我花掉的」等語，顯見雙方婚姻期間的中財物、增貸、投資及日常生活花費等資金運用，是基於夫妻間完全信任全權交由女方管理。

又前妻指控性侵一事，法院根據證人說法，認定男法官侵入房屋違反前妻性意願而強行傷害，事後表示歉意及填補損害，才表示不再進入房內，並將房、車鑰匙交給前妻「單獨使用」。

法院認為，前妻請求男法官履行離婚協議給付金錢有理由，判男法官應給付168萬元。

男法官也提反訴，指出前妻和另名黃姓男子去年結婚，比對離婚之前前妻侵占他的資產、進行身體整形手術、棄子不顧和黃私會，可認定前妻外遇對象是黃，認為兩人侵害配偶權，要求連帶給付200萬元。

但法院認為，男法官反訴侵害配偶權，與前妻請求履行離婚協議，兩者之間沒有相互牽連關係，認為男法官反請求無理由，裁定駁回。