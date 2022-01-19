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作弊捧到中油鐵飯碗 表現不遜其他人 中油討薪資敗訴

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導
中油考試爆發舞弊，中油向集團首腦求償，卻因隔年考生不減反增，最後判敗訴。本報資料照
中油考試爆發舞弊，中油向集團首腦求償，卻因隔年考生不減反增，最後判敗訴。本報資料照

高雄地檢署和廉政署南調組2年前偵破國營事業舞弊集團，中油員工黃耀進、黃英傑為首的兩槍手集團，幫助29位考生成功拿到鐵飯碗；中油公司認為考試舞弊重創信譽，向兩人求償50萬元，並要求登報道歉；另再向黃英傑索討作弊考生的薪資150萬元。但高雄地院認為，舞弊爆發後中油報考人數不減反增，黃英傑幫忙作弊的羅姓考生在中油表現良好，今判中油敗訴。

判決指出，在中油擔任技術員的黃耀進、黃英傑的槍手集團，接受考生委託後，找來台、清、交等名校畢業生，在應考前，集團先將考生身分證、駕照的大頭照變造成槍手，再以此照片冒名去辦健保卡遺失補發，應考時成功騙過試務人員，若考生無法面對二試測驗，黃男等人還會提供進階服務，讓考生順利錄取。

檢廉調查後，發現黃耀進、黃英傑從2015年至集團遭到查獲為止，至少成功幫助29名考生進入中油任職，每筆價碼從90至130萬不等，不法獲利超過5000萬元，2人經雄檢調查後起訴（案件仍在一審審理中），至於作弊錄取的考生，則全被中油解職。

後來槍手代考案爆發後，經媒體報導，引起網友在相關報導下方留言批評中油，中油認為名譽受損，向黃耀進、黃英傑求償50萬元，並要求兩人在報紙頭版登報道歉，還得在PTT八卦版連續30天發道歉文。

至於黃英傑，因協助羅姓考生作弊考上中油，任職期間領了276萬元薪資，中油認為羅是經黃男以作弊手段錄取，遭解職後未吐回薪水，因此向黃英傑求償150萬元，其餘部分則保留請求權。

高雄地方法院審理時，黃耀進辯稱，舞弊案件爆發後，中油隔年報考人數不減反增，可見名譽沒有受損；黃英傑認為，縱使羅姓考生作弊進入中油後，但他在公司努力工作，沒有不適任情況，他也是有付出才有資格請領薪資，不能要求他給付這筆薪資。

雄院合議庭認為，舞弊爆發後中油報考人數不減反增，可見中油仍受不少求職者青睞，公司名譽並未因舞弊案而受貶，因此判黃耀進、黃英傑兩人免賠中油50萬名譽受損的賠償及道歉啟事。

至於羅姓考生部分，法官根據羅姓考生在中油的表現，發現他2016年考上中油後，在職期間領了4次工作獎金、4次績效獎金還有2次考績獎金，光獎金就領了12萬餘元，可見在職期間表現並不遜於一般員工。

法官認為，羅姓考生請領的薪資及獎金所得與勞力付出屬直接關係，與先前的考試舞弊行為則是間接關係，因此認定中油請求無理由，判中油敗訴，黃耀進、黃英傑二人免賠中油一毛錢，可上訴。

中油公司表示，黃耀進、黃英傑經檢方調查起訴後，已依規定解僱，對於判決結果會再請委任律師提出第二審上訴，也呼籲社會勿心存僥倖從事舞弊行為，維護考試公平性。

中油 薪資

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