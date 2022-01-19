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女房東張淑晶執行哥哥不動產 偽造父母簽名起訴

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影

知名女房東張淑晶涉嫌在民事委任狀中偽造父母親的簽名，聲稱將代理父母親對胞兄張振盛強制執行不動產，張振盛提告；台北地檢署分案偵辦，今天依行使偽造私文書罪嫌起訴張淑晶。

2020年時，張淑晶稱受到父母親委任，對張振盛聲請強制執行，新北地院因此核發執行命令，查封張振盛的不動產執行其中的16萬元。

張振盛不服，提出債務人異議訴訟，主張張淑晶假造父母親的委任狀，自任代理人聲請強制執行案；張淑晶否認控訴，稱債權是她父母親的「救命錢」才移轉債權，且父親也因為她幫忙，親筆寫下感謝張淑晶移轉債權。

台北地院審理認為，張淑晶未能證明委任狀上其父母親的簽名為真正，也不能證明張淑晶與父母有合意成立債權讓與契約，判決強制執行程序撤銷，張振盛並為此對張淑晶提告偽造文書，由檢方偵辦。

張淑晶 父母 新北

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