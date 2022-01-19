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申請律師費遭黨產會否決 中廣提告敗訴

中央社 / 台北19日電

行政院黨產會於108年間認定中廣公司是國民黨附隨組織，經許可才能處分被凍結資產。中廣申請新台幣80萬元律師費遭黨產會否決後提起行政訴訟。台北地方法院判決中廣敗訴。

不當黨產處理委員會於民國108年9月間認定中廣公司是國民黨附隨組織，被認定不當黨產的資產禁止處分，但若履行法定義務或其他正當理由，或符合黨產會所定許可要件，並經黨產會決議同意者，不在此限。

中廣提起多件行政訴訟，向黨產會申請從被推定不當黨產的資產中支出律師費40萬元、20萬元及20萬元，均被黨產會否決，中廣因此向台北地方法院提起行政訴訟。

台北地方法院認為，中廣申請以依法推定為不當取得的財產支出律師費用，與黨產條例等相關規定不符，黨產會處分予以否准，及駁回中廣復查的申請，並無違誤，駁回中廣的請求。全案可上訴。

黨產會 中廣 律師

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