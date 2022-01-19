22犬沒食物還養獼猴 飼主涉虐待遭罰14萬

新北市動保處獲檢舉，在石碇區有狗被關籠飼養， 但環境髒亂、空間狹小、沒有飼料、飲水不潔，涉及虐待動物，動保處依未寵登、未絕育、未施打狂犬病疫苗依動物保護法及動物傳染病防治條例，另因飼主飼養獼猴觸犯野生動物保育法，總計遭罰14萬3千元。

動保處日前接獲石碇區民眾飼養犬有受虐狀況至現場勘查，但卻撲空未發現任何犬隻及動物，查詢飼主資訊後函文改善飼養方式。由於飼主已有防備，動保處因此與動保人士合作，由其協助調查發現，飼主飼有22隻混種狗、1隻台灣獼猴，飼養環境髒亂、空間狹小、沒有飼料、飲水不潔。

1月11日動保處會同警方前往稽查，雖未查獲飼主有繁殖買賣等不法情事，但飼主將犬隻長期關籠飼養，飼養環境髒亂、空間狹小、沒有飼料、飲水不潔，涉及虐待動物，動保處依未寵登、未絕育、未施打狂犬病疫苗依動物保護法及動物傳染病防治條例，開罰8萬3千元。

另因現場查獲飼主飼養獼猴觸犯野生動物保育法，該獼猴扣留後，飼主依野生動物保育法開罰6萬元。總計開罰14萬3千元。