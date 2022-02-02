他遭公司資遣丟工作 想加入安麗、美商慕立達等傳銷事業 該如何簽訂參加契約？

李永然律師

案例

張大近日遭公司資遣失去工作，而後聽友人說可以找一家正派的傳銷事業加入成為「參加人」，也有機會賺錢，張大想了解加入時要如何簽訂參加契約？

擬約要點

我國傳銷事業如安麗、美商慕立達……等等，均具有相當知名度，而「多層次傳銷事業」係受《公平交易法》規範，主管機關行政院公平交易委員會也依據《公平交易法》第23條之4的授權，訂頒《多層次傳銷管理辦法》，不論多層次傳銷事業或參加人，均有遵守的義務。在說明如何訂立「參加契約」前，必須先對下述二個名詞加以解釋：

一、多層次傳銷事業

係指就多層次傳銷訂定營運計畫或規章，統籌規劃傳銷行為的事業。

二、參加人

乃指下述情形：

(一)加入多層次傳銷事業的組織或計畫，推廣、銷售商品或勞務，並得介紹他人參加者。

(二)與多層次傳銷事業約定於累積、支付一定代價後，始取得推廣、銷售商品或勞務及介紹他人參加的權利者。

其次，參加人應以「書面」的方式與多層次傳銷事業訂立參加契約，而該契約至少應包括下述事項：

一、參加人得自訂約日起「十四日」內，以「書面」通知多層次傳銷事業解除契約。

二、多層次傳銷事業於參加人解除契約生效後「三十日」內，接受參加人退貨的申請，取回商品或由參加人自行送回商品，並返還參加人於契約解除時所有商品的進貨價金及其他加入時的費用。

（本文出自《商務契約訂定與糾紛解決》，未經同意禁止轉載。) 三、多層次傳銷事業依前款規定返還參加人所為的給付時，得扣除商品返還時因可歸責於參加人的事由致商品毀損而滅失的價值，及已因該進貨而對參加人所為給付的獎金或報酬。前款的退貨如係該事業取回者，並得扣除取回該商品所需費用。

四、參加人於第一款「解約期間」經過後，得隨時以「書面」終止契約，退出多層次傳銷計畫或組織。

五、參加人依前款的規定終止契約後「三十日」內，多層次傳銷事業應以參加人原購價格百分之九十買回參加人所持有的商品，但得扣除已因該項交易而對參加人給付的獎金或報酬，及取回商品的價值有減損時，其減損的價額。

六、參加人依第一款及第四款行使解除權或終止權時，多層次傳銷事業不得向參加人請求因該契約解除或終止所受之損害賠償或違約金。

參加人於訂立「參加契約」時，固應包含上述內容，另可基於自身權益保障，加入有利於己之約定（參見《多層次傳銷管理辦法》第13條）。

（本文摘錄出自《商務契約訂定與糾紛解決》，未經同意禁止轉載。作者李永然律師為永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人。）