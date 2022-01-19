男酒駕騎車撞羊慘摔骨折 檢認酒測僅0.23不起訴

桃園古姓男子喝了2罐啤酒騎機車要回家，未料因路邊突然衝出羊群，閃避不及撞上全身多處骨折，酒測值達每公升0.23毫克被依公共危險送辦；檢方認為，酒測僅0.23，沒做平衡測試，又因羊隻衝出才車禍，難認因喝酒不能安全駕駛，予以不起訴。

檢警調查，古男（43歲）去年9月16日先喝了2瓶啤酒，自認「只喝的不多、慢慢騎應該沒事」，沒等酒精消退就騎機車上路，行經觀音區台66線東向9.5公里處時，因當時天色昏暗，路旁突然竄出一黑一白2隻山羊，反應不及迎面撞上，連人帶車慘摔馬路旁，連安全帽也噴飛。

遭撞的2隻山羊也傷得不輕，分別倒臥在路邊、分隔島旁，警方獲報到場對古施以呼氣酒測，數值達每公升0.23毫克，依公共危險罪嫌將他移送法辦。

檢方訊時，古堅決否認公共危險犯行，辯稱自己想說喝的不多，慢慢騎應該沒事。但檢方認為，古酒測值未達0.25標準，難逕認他已達不能安全駕駛程度，而古手掌、腳趾多處骨折，臉部也有撕裂傷，因傷勢嚴重，警察才沒要他做平衡、直線測試。

檢方認為，古的意識、反應能力等生理機能，是否因酒精影響減退達「不能安全駕駛」程度仍有疑慮，且根據現場照片可認定，古當時確實因羊隻突然衝出來才車禍，缺乏其他證據可證明車禍原因和酒駕行為有因果關係，偵結予以古不起訴。