男酒駕騎車撞羊慘摔骨折 檢認酒測僅0.23不起訴
桃園古姓男子喝了2罐啤酒騎機車要回家，未料因路邊突然衝出羊群，閃避不及撞上全身多處骨折，酒測值達每公升0.23毫克被依公共危險送辦；檢方認為，酒測僅0.23，沒做平衡測試，又因羊隻衝出才車禍，難認因喝酒不能安全駕駛，予以不起訴。
檢警調查，古男（43歲）去年9月16日先喝了2瓶啤酒，自認「只喝的不多、慢慢騎應該沒事」，沒等酒精消退就騎機車上路，行經觀音區台66線東向9.5公里處時，因當時天色昏暗，路旁突然竄出一黑一白2隻山羊，反應不及迎面撞上，連人帶車慘摔馬路旁，連安全帽也噴飛。
遭撞的2隻山羊也傷得不輕，分別倒臥在路邊、分隔島旁，警方獲報到場對古施以呼氣酒測，數值達每公升0.23毫克，依公共危險罪嫌將他移送法辦。
檢方訊時，古堅決否認公共危險犯行，辯稱自己想說喝的不多，慢慢騎應該沒事。但檢方認為，古酒測值未達0.25標準，難逕認他已達不能安全駕駛程度，而古手掌、腳趾多處骨折，臉部也有撕裂傷，因傷勢嚴重，警察才沒要他做平衡、直線測試。
檢方認為，古的意識、反應能力等生理機能，是否因酒精影響減退達「不能安全駕駛」程度仍有疑慮，且根據現場照片可認定，古當時確實因羊隻突然衝出來才車禍，缺乏其他證據可證明車禍原因和酒駕行為有因果關係，偵結予以古不起訴。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言