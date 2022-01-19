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投資生意糾紛 男子率眾押人遭羈押

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
42歲林姓男子涉嫌率眾押人，遭警方法辦，法官裁定羈押禁見。記者黃宣翰／翻攝
42歲林姓男子涉嫌率眾押人，遭警方法辦，法官裁定羈押禁見。記者黃宣翰／翻攝

42歲林姓男子和杜姓被害人合作經營生意，因經營不善，想退股要求杜還100多萬元被拒，涉嫌率手下從台南市將杜強押載往桃園超商等處並毆傷，要脅杜的家屬付錢，杜乘機上廁所逃跑，台南市警二分局逮捕林等7人到案，林男昨天經台南地院法官裁准羈押。

警方調查，杜被害人與林主嫌原為生意合作夥伴，惟因經營獲利問題引發金錢糾紛，繼而引發林姓主嫌率眾以暴力妨害並限制他人行動自由，去年8月從台南將杜被害人強押載往桃園汽車旅館及超商等處，拘禁數十小時輪流毆打傷害，拘禁地點有汽車旅館天跟偏僻工廠，被害人被押到到桃園時，在超商上廁所時機警趁隙求救而得救。

警方獲報後展開積極偵查，認該犯罪組織具集團性、常習性、暴力性等不法行為，經報請南檢指揮偵辦，1月17日結合4個警分局及刑事警察大隊警力，將該組織包括主嫌等7人全數緝捕到案。全案依涉嫌組織犯罪條例、妨害自由、恐嚇罪嫌移請南檢，主嫌經檢察官以犯罪嫌疑重大聲請羈押，並於昨天經法官裁定羈押禁見。

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