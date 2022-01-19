性交易想「便宜一點」 外送員假裝警察殺價下場慘了！

擔任外送員的男子孫明義2019年約女子性交易，過程中他佯稱「我是警察，是要來抓你的」、「能不能算便宜一點」，女子聽聞拒絕仍被硬上，最高法院依妨害性自主罪判刑3年2月定讞。

判決指出，孫2019年5月9日約女子見面，他開車載女子到汽車旅館性交易，期間他恫稱「我是警察，是要來抓你的，因為我的對話記錄在警局有備份，我也插入有做了，也會有事，能不能算便宜一點，我回去會把記錄刪掉」。

女子事後穿上內褲，表示不願意繼續完成性交易，但孫恐嚇「如果你再穿，就叫同仁來抓你」，女子基於對方警察身分而不敢反抗，讓孫性侵得逞，女子事後報警處理。

孫坦承犯行，並已經給付被害女子30萬元而和解，表示悔意；法院指出，孫2002年也曾向一名流連網咖的少女恫稱自己是警察，如果少女不從將舉發、帶回警察局，少女不敢抗拒而被性侵得逞，被判刑1年、緩刑3年確定。

孫目前白天當工廠作業員，晚上當外送員，因本案借款尚未還清，離婚需扶養一名子女。法院認為，孫冒充警察行使職權壓迫被害人性自主意願，造成女子心理和精神上的痛苦，且有放害性自主前科，但考量他坦承犯行，並和被害人達成和解，一、二審依妨害性自主罪判刑3年2月，最高法院駁回上訴，全案定讞。