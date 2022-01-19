輕熟女聽到「發監執行」抓狂 中檢拘留室攻擊法警遭訴
台中市黎姓女子因竊盜案遭通緝，去年10月間被警方解送台中地檢署執行，黎女在向友人告知籌措現金，辦理易科罰金時，聽到法警一句「無法一次繳就要發監」，突然情緒失控，揮拳攻擊法警，還作勢咬人，台中地檢署偵結，依妨害公務罪起訴。
起訴指出，黎姓女子（36歲）涉竊盜案未到案執行，遭台中地檢署發布通緝，去年10月30日被警方查緝到案，解送台中地檢署拘留室，黎女在拘留室內央請莊姓法警，使用她的手機告知友人接聽電話，辦理易科罰金事宜，黎女在通話過程中，無法清楚交代細節，法警接過電話後，告知黎女友人「不能分期付款，若不能一次繳清，則需發監執行」。
黎姓女子聽到法警的說法後，情緒失控，大聲要求法警放她外出取款，法警則要她配合搜身程序，在保管物品登記簿簽名，兩名法警將她帶往工作台簽名時，她突然揮拳攻擊莊姓法警的左臉頰，打落莊眼鏡。
其他法警見狀，紛紛上前抓住黎姓女子的手臂，防止黎女再有暴力行為，黎女掙脫右手後，再揮拳攻擊施姓法警，造成施鼻子挫傷。
台中地檢署訊問時，黎女否認犯行，全案依法警證詞、診斷證明、現場監視器畫面，認定黎女犯行明確，加上黎女犯後態度惡劣，建請院方加重量刑，今依妨害公務罪起訴。
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