快訊

新店隨機背後刺死騎士案 二審死刑改無期徒刑

新竹疫情擴大？ 與確診者「台西鵝肉」用餐同桌染疫

輕熟女聽到「發監執行」抓狂 中檢拘留室攻擊法警遭訴

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市黎姓女子去年10月間在台中地檢署拘留室內，攻擊兩名法警，檢方今偵結起訴。圖／報系資料照
台中市黎姓女子去年10月間在台中地檢署拘留室內，攻擊兩名法警，檢方今偵結起訴。圖／報系資料照

台中市黎姓女子因竊盜案遭通緝，去年10月間被警方解送台中地檢署執行，黎女在向友人告知籌措現金，辦理易科罰金時，聽到法警一句「無法一次繳就要發監」，突然情緒失控，揮拳攻擊法警，還作勢咬人，台中地檢署偵結，依妨害公務罪起訴。

起訴指出，黎姓女子（36歲）涉竊盜案未到案執行，遭台中地檢署發布通緝，去年10月30日被警方查緝到案，解送台中地檢署拘留室，黎女在拘留室內央請莊姓法警，使用她的手機告知友人接聽電話，辦理易科罰金事宜，黎女在通話過程中，無法清楚交代細節，法警接過電話後，告知黎女友人「不能分期付款，若不能一次繳清，則需發監執行」。

黎姓女子聽到法警的說法後，情緒失控，大聲要求法警放她外出取款，法警則要她配合搜身程序，在保管物品登記簿簽名，兩名法警將她帶往工作台簽名時，她突然揮拳攻擊莊姓法警的左臉頰，打落莊眼鏡。

其他法警見狀，紛紛上前抓住黎姓女子的手臂，防止黎女再有暴力行為，黎女掙脫右手後，再揮拳攻擊施姓法警，造成施鼻子挫傷。

台中地檢署訊問時，黎女否認犯行，全案依法警證詞、診斷證明、現場監視器畫面，認定黎女犯行明確，加上黎女犯後態度惡劣，建請院方加重量刑，今依妨害公務罪起訴。

妨害公務 通緝 竊盜

延伸閱讀

偷拍女學生如廁畫面販售盈利 男子遭訴

中二選區投完票了 中檢：尚無妨害投票遭查辦案件

拿夏季賭金償還春季贏家 新北鴿會涉賭博侵占 3人遭訴

台中市第二選區立委補選 中檢迄今受理38件選他案

相關新聞

法官踩被害家屬底線 王秉華隨機殺孝子死刑改無期徒刑

林姓騎士在新店路邊等姊姊，無端被和妻子吵架、想洩憤的男子王秉華以料理刀從身後刺死，一審認為他極惡劣而判死刑。王上訴台灣高...

消防員詐領火災警報器涉貪 認罪賠錢判緩刑

台北市前消防員范峻恩被控詐領住宅火災警報器，台北地方法院審理，今天依貪汙詐取財物罪判他有期徒刑1年10月，褫奪公權2年，...

性交易想「便宜一點」 外送員假裝警察殺價下場慘了！

擔任外送員的男子孫明義2019年約女子性交易，過程中他佯稱「我是警察，是要來抓你的」、「能不能算便宜一點」，女子聽聞拒絕...

家中毛小孩暴斃生壁蝨外擴道路 嘉義縣家畜所法辦飼主

嘉義縣水上鄉27歲黃姓男子去年4月，飼養1隻混種的懷孕母狗，母狗生下7隻小狗，黃男將1隻小狗送人領養，因工作繁忙被檢舉疏...

輕熟女聽到「發監執行」抓狂 中檢拘留室攻擊法警遭訴

台中市黎姓女子因竊盜案遭通緝，去年10月間被警方解送台中地檢署執行，黎女在向友人告知籌措現金，辦理易科罰金時，聽到法警一...

替代役欠手機費A5千保管金貪汙判10月 法官：屬公務員

黃姓男子在基隆監獄戒護科擔任替代役，收取剛入所的周姓收容人9570元後，存入保管金存摺前A走5000元，把金額9570元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。