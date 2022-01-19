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替代役欠手機費A5千保管金貪汙判10月 法官：屬公務員

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
替代役欠手機費A5千保管金貪汙判10月，法官：屬公務員。圖／本報資料照片
替代役欠手機費A5千保管金貪汙判10月，法官：屬公務員。圖／本報資料照片

黃姓男子在基隆監獄戒護科擔任替代役，收取剛入所的周姓收容人9570元後，存入保管金存摺前A走5000元，把金額9570元改為4570元，周男拿到保管金存摺時發現數字不對向獄方反映，犯行才曝光。基隆地院法官認定他是「依法令從事於公共事務而具有法定職務權限」的公務員，日前依違反貪汙治罪條例、偽造文書等罪，判黃男有期徒刑10月，褫奪公權1年，緩刑2年。

基隆判決書指出，黃男108年11月11日起，至109年11月3日止，在基隆監獄服一般替代役，擔任戒護科內勤保管金代收勤務之輔助工作，負責辦理收容人攜入金錢代收、核對及登記，屬依法令從事於公共事務而具有法定職務權限之公務員。

黃男在109年10月13日在監獄中央台向周姓收容人收取9570元後，先在金錢保管登記簿上登載收取「9570」，再由周當場簽名及捺印。黃後來把5000元占為己有，把金錢保管登記簿上的9570更改為4570，交由不知情的總務科人員在獄政管理系統，填載周姓收容人攜入4570元。

判決書說，黃男將5千元藏放在辦公桌抽屜內， 當天就攜出基隆監獄花用侵占。周姓收容人拿保管金存摺時，發現少5000元，立刻向獄方反映，基隆監獄內部調查，黃男前往法務部廉政署自首。

法官審理指出，黃男因積欠手機費用、軍人貸款及志願役賠款，侵占部分因職務上持有的保管金，在監獄服替代役，依法令從事公共事務而具有法定職務權限之公務員。侵占周姓受刑人保管金行為，涉犯貪汙治罪條例侵占職務上持有的非公用私有財物罪，以及刑法公文書登載不實、使公務員登載不實準文書罪，考量犯罪後自首，侵占金額在5萬元以下，又已賠償，諭知緩刑2年，以勵自新。

法官並說，黃男符合自首及自動繳交全部所得財物要件，惟考量被告行為減損收容人對於公權力行使之信賴，僅予遞減輕其刑，而不予免刑。

基隆 監獄 侵占

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