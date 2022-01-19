新黨郁慕明違法收政治獻金40萬 繳5萬獲緩起訴

新黨申報收受和安行公司政治獻金40萬元，監察院查核，發現和安行負責人甄美芳捐款時有香港居民身分，告發郁、新黨陳姓女出納違反政治獻金法；新黨繳回獻金，郁支付公庫5萬元，台北地方檢察署今天處分郁緩起訴，期間1年。

陳姓女出納員辯稱不知道獻金來源，但認罪，檢察官命她支付公庫3萬元，也處分陳女緩起訴。

郁慕明是新黨的發起人之一，2002年至2003年間擔任新黨全國競選暨發展總部的召集人，新黨召集人改制為黨主席後，郁自2003年至2020年連續擔任9屆黨主席，之後擔任榮譽主席。

商業登記在台北市的和安行，成立多年，早年國民政府遷台後即設立公司，負責人甄美芳的母親曾任公司董事，早已取得台灣籍，甄家人部分有香港居民身分，甄女本人則於本案調查後，2021年3月取得台灣籍。

和安行2018年匯款40萬元至新黨的政治獻金專戶，新黨依法申報，監察院認為，和安行負責人甄美芳有香港居民身分，政黨依法不得收受港人捐款，2021年8月向北檢告發郁慕明、陳姓女出納違反政治獻金法。

檢察官偵辦時，先傳喚陳姓女出納調查，陳女否認事先對金錢來源知情，但對違反政治獻金法認罪；郁慕明因疫情身處大陸，寄刑事答辯狀給檢察官表示，承認新黨有收受和安行的獻金，並同意檢察官開出的緩起訴附條件。