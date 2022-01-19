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不堪長期照顧壓力 台南母殺女遭判2年6月

中央社 / 台南19日電

台南蔡姓婦女照顧重度躁症女兒，長期承受身心壓力下，也罹患憂鬱症等疾病，109年持菜刀砍殺女兒致死，台南地院今天判處她2年6個月徒刑，且須施以監護3年，全案可上訴。

台南地方法院今天指出，蔡婦女兒民國105年罹患重度躁症、原發性失眠症等疾病，治療後病況未改善，屢有輕生念頭，108年10月曾持長刀要求母親殺害她，同年住院後開始對蔡婦有肢體攻擊行為。

蔡婦照顧女兒，長期承受身心壓力，自己也罹患憂鬱症、焦慮症、睡眠障礙症、胃食道逆流性疾病併食道炎及胃潰瘍等疾病，又擔憂女兒發病時可能殺害家人，負面情緒累積到無法負荷的程度，109年10月在住處客廳留下遺書後，趁女兒熟睡時持菜刀砍殺。

蔡婦丈夫發現遺書報警後，在住家發現女兒頭頸部多處刀傷，蔡婦則手持菜刀表示「我不想活了」。女兒緊急送往台南市立安南醫院急救不治死亡。

台南地院認定蔡婦長期照顧精神狀況不穩定的女兒，身心遭受極大壓力，本身也有憂鬱症、胃病等疾病，犯案時辨識行為能力顯著降低，家人也願意原諒，因此，地院判處蔡婦有期徒刑2年6個月，並應於執行完畢或赦免後，令入相當處所施以監護3年。

憂鬱症 台南

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