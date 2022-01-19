申請80萬元律師費被黨產會否准 中廣打官司三連敗！

中國廣播公司被不當黨產處理委員會認定為國民黨附隨組織，禁止處分約2億餘元資產；中廣因與交通部、新北市政府稅捐稽徵處、黨產會之間有多件訴訟，欲從禁止處分財產中申請律師費80萬元被否決，提3件行政訴訟，台北地方法院皆判中廣敗訴，可上訴。

黨產會2019年認定中廣為國民黨附隨組織，凍結2.05億元資產，禁止中廣處分，另保留新台幣2.36億元及美金5萬餘元供中廣運用。

中廣和交通部的「花蓮土地為公法關係行政訴訟案」，因上訴最高行政法院，中廣向黨產會申請20萬元律師委任費；另中廣與新北市稅捐稽徵處的「板橋土地退地價稅案」上訴最高行政法院，中廣也向黨產會申請20萬元律師費。

中廣與黨產會之間有2019年10月、11月、2020年2月黨產會否決訴訟費申請復查案，2020年5月黨產會否決花蓮地行政上訴費案，4案要申請40萬元律師費。

黨產會行政處分不准中廣申請共80萬元律師費，中廣不服申請復查也被駁回，故提行政訴訟，認為律師酬金是維護中廣訴訟權益所必要的支出，法院應撤銷處分。

黨產會認為，中廣申請律師費預算，皆僅涉及自身私益，並非增進公共利益或避免減損財產價值，又中廣仍有大量資金可以自由運用，支付日常開銷，若認為有委請律師的必要，可以從自由運用的資金中支付，無需動用被禁止處分的財產。

台北地院行政訴訟庭認為，中廣可以自由運用的帳戶餘額合計有新台幣2.36億元及美金5.8萬餘元，財產顯有餘裕，若中廣要委任律師訴訟維護權益，可以從帳戶資金中支付，不影響中廣的訴訟權。

再者，中廣與交通部、新北市政府稅捐稽徵處及黨產會之間的多起訴訟，僅是維護自身權益，與增進公共利益無關，認為黨產會處分沒有違誤。