家中毛小孩暴斃生壁蝨外擴道路 嘉義縣家畜所法辦飼主

嘉義縣水上鄉27歲黃姓男子去年4月，飼養1隻混種的懷孕母狗，母狗生下7隻小狗，黃男將1隻小狗送人領養，因工作繁忙被檢舉疏於照顧，母狗及6隻小狗去年底陸續暴斃，導致壁蝨爬到周邊道路，嚴重影響居住環境。

嘉義縣家畜疾病防治所動保人員查訪多次，發現黃姓飼主在應限期改善期間仍不作為，導致犬隻死亡，涉嫌違反動物保護法第25條：故意致動物重要器官功能喪失死亡，今天依法函送水上警分局法辦，並將查辦開罰黃男未為寵物絕育、施打晶片，以及辦理寵物登記。

黃男供稱，工作忙碌，發現母狗有異狀，有將狗兒送獸醫看診，並非棄之不顧；家畜所長林珮如說，狗兒死因不明，動保人員要求黃男限期改善，列管複查仍未改善。

林珮如表示，去年底接獲水上鄉民通報，民生社區和平街某民宅飼養母犬幼犬環境髒亂、糞便未清理、惡臭，派員查證犬隻未絕育、未完成晶片寵物登記與未注射狂犬病疫苗，後母狗死亡，屍體放置原地多日未處理，壁蝨向外擴散，影響周邊道路及社區環境衛生，民眾陸續向縣議員林緗亭陳情，環保局與家畜所分工派遣消毒車進行大消毒，才避免壁蝨危害。

林珮如說，動保法規定，不得騷擾、虐待或傷害動物，故意傷害或使動物遭受傷害致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，處2年以下徒刑或拘役，併科20萬元以上200