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消防員詐領火災警報器涉貪 認罪賠錢判緩刑

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

北市消防員范峻恩被控詐領住宅火災警報器，台北地方法院審理，今天依貪汙詐取財物罪判他有期徒刑1年10月，褫奪公權2年，依妨害電腦使用罪判他有期徒刑1年2月，訂應執行刑2年，緩刑5年，犯罪所得2萬多元沒收。可上訴。

消防局2020年稽查時，察覺范峻恩冒領住警器，先將他調職並記1大過處分，案移由政風單位查處，移送法辦；范被廉政署約談到案時，一開始否認犯行，先被羈押，後來改口及認罪。

台北地檢署指控，台北市政府消防局每年皆編列預算補助民眾安裝住警器，范峻恩卻找人頭填寫不實的安裝申請表後，分別於2018年至2019年間詐領245組住警器。

檢察官偵辦時，雖查無范峻恩涉嫌盜賣或致贈住警器做人情等，不過，關於扣案贓物與實際由范申請到的數量有落差，范為補足缺額，同意以市價買住警器歸還，約計花17萬元。

范峻恩涉案被調職期間，另因發放住警器的對象重複，他於是在登錄電腦系統私自將同事的績效改為自己的，除了犯貪汙詐取財物罪，另犯妨害電腦使用罪。

貪汙 北市 消防員

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