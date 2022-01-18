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保母夫妻踏破3歲男童肝臟害命 連下體也糜爛檢批殺人

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

非法保母劉庭妌與丈夫張竣堯不滿收托照顧的3歲男童哭鬧，加上沒有收到2萬4000元保母費，將男童肝臟踏到挫裂、生殖器糜爛，基隆地院依成年人故意對兒童共同犯傷害致死罪判劉女、張各12年、12年6月徒刑。台灣高等法院今行言詞辯論，劉女和張全盤認罪，各提出240萬、300萬賠償金，希望換取輕判。檢察官則指一審量刑過輕，批兩人「根本是殺人」。

張竣堯（35歲）有強盜、恐嚇取財、妨害自由、詐欺和毒品前科。基隆市暖暖區2020年傳出3歲男童發燒猝死案，當時外觀無明顯外傷，但檢方檢剖卻發現內臟破裂、顱內出血，轉向人為虐童偵辦，劉庭妌（28歲）、張竣堯轉列被告。基隆地檢署指男童營養不良、骨瘦如柴，保母夫妻還用玩具車等物品毆打，用腳將他踏到肝臟挫裂，將兩人起訴。

起訴書指2020年7月至9月間，保母夫妻多次以腳踩踏男童腹部，導致男童肝臟挫裂，男童身心狀況持續惡化，9月23日出現腹瀉、嘔吐症狀，並出現食慾不振和活動力下降的情形。9月24日男童發燒，兩人也僅餵食少許的水和雞湯，未帶男童就醫，9月25日下午男童休克死亡。

劉庭妌辯稱男童的舊傷是在公園不慎碰傷，發燒當天他體溫忽高忽低，上午時講話都還正常，但下午突然就沒反應。基隆市社會處調查，劉女是幼保相關科系畢業，但沒有保母登記執照，她上網發文表示想貼補家用，男童的家長才請她收托。

一審判決後，張姓夫妻和檢察官分別覺得量刑「過重」、「過輕」，都提上訴。高院今開庭時，劉女突翻供表示願意認傷害致死罪，並稱願意賠償死者家屬240萬元，但她堅稱沒有殺人犯意。張竣堯也提出300萬元的數額賠償，還說「我講的才是真的」。

張竣堯承認在當年7月間有打小孩，但8、9月就沒打了，死者家屬一開始就想知道真相，他也如實說出，希望法官從輕量刑。

告訴代理人則表示張竣堯、劉庭妌夫妻直到二審才認罪，「太晚了」，且說詞避重就輕、不真誠。告代說，張姓夫妻自己也有小孩，卻還可以這般凶殘地對待別人的孩子，死者甚至生殖器糜爛，為人父母者下此重手天理不容，只有重判才能讓男童的雙親釋懷。

檢察官表示，再多的賠償金也無法彌補生命，何況張姓夫妻至今一毛未賠，希望法院判決公平。高院定2月15日宣判。

非法保母劉庭妌（右圖）與丈夫張竣堯對3歲男童施虐，男童肝臟被踏到挫裂，死時還被發現生殖器糜爛，檢察官批兩人根本是「殺人」。記者王宏舜／攝影
非法保母劉庭妌（右圖）與丈夫張竣堯對3歲男童施虐，男童肝臟被踏到挫裂，死時還被發現生殖器糜爛，檢察官批兩人根本是「殺人」。記者王宏舜／攝影

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