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公文積壓太多怕懲處 交警偽造文書處1年3月徒刑、緩刑3年
新北市警局海山警分局交通組蘇姓巡官，因公文積壓太多怕延誤被懲處，趁同事不注意時將主管簽名剪下，再利用掃描方式偽造公文，未料剪貼痕跡被同事發現報請督察組調查後東窗事發，新北地方法院認為他身為警職，應謹守法律，卻偽造公文書，有損警職機關可信度，考量蘇姓巡官犯後坦承犯行、深具悔意，判處有期徒刑1年8月，緩刑3年，並支付國庫20萬元。
新北市警局規範，員警公文需於一定期限內辦理完畢，蘇姓巡官因累積太多公文，怕延誤時效被懲處，趁同事不注意時將其他公文書上的長官簽名剪下，並貼上未辦公文，偽造「可」文字、「代為決行」的文字印戳，再以彩色掃描後送交，或趁交通組長不在竊取組長印章，於去年3月至9月期間連續變造21次公文。
未料黏貼痕跡被同事發現，報請督察組調查後發現是蘇姓巡官所為，由分局自清以偽造文書罪嫌送新北地檢署。
新北地院法官審理時，認為蘇姓巡官身為警職人員，本應遵守法律，卻因公文積累太多不想辦法盡速處理，反而為避免被列管檢討，利用不法手段偽造文書，有損警職機關可信度，考量蘇姓巡官一時失慮才飯行，且犯後始終坦承犯行、深具悔意，依假借職務上之機會行使偽造公文書，足以生損害於公眾及他人罪處有期徒刑1年8月，緩刑3年，並支付國庫20萬元。
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