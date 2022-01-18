林姿妙捲弊案風波批「政治追殺」 宜檢：依法嚴辦
宜蘭縣長林姿妙今天開記者會，指有人不斷放消息給特定媒體，不但嚴重影響辦案，更是政治撲殺，連日追殺已經嚴重影響其信譽。宜蘭地檢署表示，該案目前偵辦中，少數人士或媒體率以 「政治追殺」、「東廠」、「國家機器」而妄加臆測，致生紛擾、對立，應予澄清，以正視聽。
宜蘭地檢署主任檢察官梁光宗說明，對於任何貪瀆不法，本署只有一個立場，即是依法嚴辦，絕不寬貸。案件經檢廉辦案人員長期縝密蒐證，分析過濾相關情資，認時機成熟，遂以充足事證向地方法院聲請核發搜索票獲准，執行搜索扣押，進一步傳喚相關涉案人員訊問，並聲請羈押等，目前仍持續積極深入偵辦中。
關於某週刊報導該案，梁光宗指出，並非本署發言所述，本案發動偵查以來，傳喚人數多達30餘人，眾人或媒體自行對案情解讀不一，仍籲各界在案件偵查終結前，勿各自編纂、拼湊，給予辦案人員純淨辦案空間。
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