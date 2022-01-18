兩男詐領勞健保費還不夠 再辦假失業領補助繳酒駕罰金

葉男趁處理任職的護理之家勞健保加退保業務時，將未任職友人黃男投保，藉此詐領勞健保費等16萬餘元，更按月給付「薪資」4萬5千元給黃男，並在一年多後辦理「離職」，再拿非自願離職證明成功向市府領走15萬餘元失業補助去繳酒駕易科罰金，新北地方法院考量兩人犯後否認犯行，稱互不相識卻被戳破同住，依共同犯詐欺得利罪嫌各處有期徒刑7月，另民事部分再判賠護理之家47萬餘元。

檢警調查，葉男2015年8月至2017年5月間任職於新北市三重一間護理中心，藉由處理勞健保加退保業務之便，將未在護理中心任職的黃男也投保，讓護理之家白白替黃男繳了17個月的勞、健保費等共16萬餘元，還按月匯款給黃男4萬5千元當作「薪資」，匯款7次共31萬5千元。

2018年黃因酒駕被處有期徒刑4月，他繳不出罰金，竟再度將歪腦筋動到護理中心上，造假護理中心開出的非自願離職證明書，再拿到市府就業服務處申請失業給付，成功詐得15萬餘元失業補助金。

新北市府以為護理之家未辦理員工資遣通報事宜、違反就業服務法，對護理之家開罰，護理之家才發現給黃男一年多的勞健保、薪水，還「資遣」了他，氣得到警局報案提告。

葉男與黃男始終否認犯行，還宣稱兩人互不相識，卻被發現兩人同住。新北地院審酌兩人犯後仍未與護理之家達成和解，依共同犯詐欺得利罪各處有期徒刑7月，並沒收犯罪所得。