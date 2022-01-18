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未成年男廟會與人衝突 糾眾打斷對方雙腿丟包花蓮車站

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導

花蓮未成年葉男本月16日晚帶6男2女，邀羅男到台東池上鄉談判，葉等人一見羅男即持棍棒追打，之後強押上車繼續毆打，最後將雙腳被打斷的羅男，載到花蓮富里車站丟包，警方當晚將9名涉嫌人都逮捕到案，將依殺人未遂、強制、妨害自由等罪嫌移送法辦。

台東地檢署表示，本案主嫌葉男未成年，昨已經被花蓮地院少年法院交付收容，檢察官今天傳喚另8名犯嫌到地檢署複訊，目前尚在詢問中。

據了解，葉男等人日前與27歲羅男，在台東市某廟會活動起糾紛，葉邀羅姓男子16日晚間9時許，到池上鄉福原路談判，羅男雖有疑慮，但覺得對方很年輕、即單獨赴約，沒想到一下車，葉等人一擁而上，持棍棒追打，隨即將羅男強押上車。

9人將羅男載上車繼續毆打，之後再以貨車載羅男，到花蓮縣富里村廣澤宮附近涼亭丟包，9犯嫌中疑有人擔心丟包後出意外，決定再將羅載到富里車站，經人發現聯絡家屬後送醫，羅雙腳骨折、暫無生命危險。

台東地檢署檢察官今天傳喚8名犯嫌，到地檢署複訊、目前尚在詢問中。記者卜敏正／攝影
台東地檢署檢察官今天傳喚8名犯嫌，到地檢署複訊、目前尚在詢問中。記者卜敏正／攝影

花蓮 未成年

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