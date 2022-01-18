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北市警「松山之亂」判6月太輕？ 徐權：願向分局道歉

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台北市警察局松山分局中崙派出所2021年4月被「黑衣人」闖入，檢方起訴砸毀公務電腦的幫派份子徐權，法官依損壞公務員職務掌管物品罪判徐有期徒刑6月；松山分局提上訴，台北方法院今天開庭，徐說，向分局道歉。

一審判決之後，松山分局認為，徐權不止犯妨害公務罪，還涉犯妨害秩序罪章中的聚眾施強暴罪，但徐權犯後未表示道歉、認錯，一審量刑太輕，提上訴以維護警方的執法尊嚴。

徐權出庭說，他對妨害公務罪沒有意見，但案發當時，並非刻意聚集眾人前往松山分局鬧事，否認妨害秩序；徐說，他願意依分局的要求道歉。

法官庭末表示，關於徐權應以何種方式向警察道歉，下次開庭時會傳喚分局代表人到庭陳明意見。

2021年4月16日凌晨，徐權與9名友人在酒吧飲酒，轉至戶外騎樓抽菸，松山分局楊姓教官酒後經過，喝斥徐權等人小聲，衝突即起。

徐權等10人以為楊是附近工地的工人，一路追逐楊，楊跑進松山分局上樓，徐權等人尾隨楊追入分局所、中崙派出所鬧事，眾人推倒紅龍柱、大聲咆哮，徐權被控拿起鐵椅子砸毀警用電腦的螢幕。

幫派份子滋事後節外生枝，傳出員警縱放人犯、所長刪除監視器影像等風波，台北地檢署依妨害公務罪起訴徐權，法院開庭審理，徐權認罪，一審被判刑6月，得易科罰金18萬元。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

妨害公務 警察 幫派

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