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高雄酒駕犯罰去殯葬處 法務部：尊重檢察官裁量權

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

針對高雄地檢署安排觸犯公共危險罪的酒駕受刑人前往殯葬管理處受罰，法務部官員表示，刑事執行案件的執法是執行檢察官的職權，法務部不會干預，對於有助遏止酒駕行為的任何政策，法務部都予以支持。

官員說，台東地檢署早於2017年即安排酒駕累犯到殯儀館去清洗冰櫃、大體，後來陸續又有地方議員提出相關建議，不過，執行刑罰的權限在檢察官本身，法務部不會特別以行政命令加以規範。

官員說，酒駕害命讓許多家庭破碎，防杜酒駕單靠刑罰制裁，不可能收其實效，如果從教育手段著手，讓受刑人以生命的角度切入、學習，或讓受刑人體會人命可貴從心感受而不再犯，也是好的途徑，法務部尊重個別檢察官的裁量權。

官員並指，酒駕行為危害社會安全，法務部所屬檢察機關對於酒駕均依法嚴辦，並協助戒除酒癮，全力遏止酒駕行為，有助推動防制酒駕的相關政策，法務部都會主動提出法律意見。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

酒駕 法務部 受刑人

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