蔡英文稱讚的「龜山執政奇蹟」桃市前議員遭高院認證收賄

桃園市前議員陳志謀10年前被查出擔任龜山鄉長期間涉向包商索賄、收回扣3百多萬元，桃園地方法院依貪汙治罪條例判他20年徒刑，褫奪公權7年，台灣高等法院改認定陳犯藉勢藉端強募財物、收賄共10罪，每罪分論5年至7年4月不等徒刑，沒收483萬3千元犯罪所得。

同案被訴鄉公所監工楊永昌、許志強，轉手賄款的蔡文祺、李茂程、鄭少熙等人，二審也都撤銷改判。

64歲的陳志謀曾任鄉民代表、桃園縣議員，2009年12月當選桃園縣龜山鄉長，結束國民黨在當地60年的執政，成為首位綠營龜山鄉長。2012年總統大選時，陳全力輔選蔡英文，開票結果，龜山鄉藍綠差距拉近，蔡多次稱許陳是「龜山執政奇蹟」。

陳被檢舉擔任鄉長期間向包商索賄，2012年2月21日檢調發動搜索，調查員衝進陳的辦公室，陳躲到廁所把裝15萬元現金的牛皮紙袋朝窗戶外扔被查獲；同年6月檢方起訴，指陳在龜山鄉公所發包5百萬元工程收回扣、索賄達3百多萬元。

桃園地院花7年審理，2019年4月1日依5個貪汙犯行判陳20年徒刑。一審判決後，陳志謀等被告和檢方皆上訴。

陳志謀至今仍否認犯行，高院認為陳當時擔任龜山鄉鄉長，卻利用鄉長可決定核撥各期工程款項期程的公權力，向民間廠商強募財物20萬元，又按公用工程的數量向廠商收取賄款，共達498萬3千元，破壞官箴。