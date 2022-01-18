快訊

車停路邊藏毒拒檢！男衝撞警車想逃 警開4槍攔下破窗逮人

桃園再增5所學校、安親班停課 小牛津幼兒園和東安國小都入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡英文稱讚的「龜山執政奇蹟」桃市前議員遭高院認證收賄

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

桃園市前議員陳志謀10年前被查出擔任龜山鄉長期間涉向包商索賄、收回扣3百多萬元，桃園地方法院依貪汙治罪條例判他20年徒刑，褫奪公權7年，台灣高等法院改認定陳犯藉勢藉端強募財物、收賄共10罪，每罪分論5年至7年4月不等徒刑，沒收483萬3千元犯罪所得。

同案被訴鄉公所監工楊永昌、許志強，轉手賄款的蔡文祺、李茂程、鄭少熙等人，二審也都撤銷改判。

64歲的陳志謀曾任鄉民代表、桃園縣議員，2009年12月當選桃園縣龜山鄉長，結束國民黨在當地60年的執政，成為首位綠營龜山鄉長。2012年總統大選時，陳全力輔選蔡英文，開票結果，龜山鄉藍綠差距拉近，蔡多次稱許陳是「龜山執政奇蹟」。

陳被檢舉擔任鄉長期間向包商索賄，2012年2月21日檢調發動搜索，調查員衝進陳的辦公室，陳躲到廁所把裝15萬元現金的牛皮紙袋朝窗戶外扔被查獲；同年6月檢方起訴，指陳在龜山鄉公所發包5百萬元工程收回扣、索賄達3百多萬元。

桃園地院花7年審理，2019年4月1日依5個貪汙犯行判陳20年徒刑。一審判決後，陳志謀等被告和檢方皆上訴。

陳志謀至今仍否認犯行，高院認為陳當時擔任龜山鄉鄉長，卻利用鄉長可決定核撥各期工程款項期程的公權力，向民間廠商強募財物20萬元，又按公用工程的數量向廠商收取賄款，共達498萬3千元，破壞官箴。

除犯罪事實認定外，因本案審理已經超過8年，適用刑事妥速審判法減刑規定，高院撤銷改判。高院指出，依最高法院刑事大法庭去年一筆裁定的意旨，不在本案判決定應執行刑。

陳志謀。圖／聯合報系資料照
陳志謀。圖／聯合報系資料照

桃園 賄款

延伸閱讀

感謝消防英雄 蔡英文：5年增補3000人 明年如期達標

相關新聞

蔡英文稱讚的「龜山執政奇蹟」桃市前議員遭高院認證收賄

桃園市前議員陳志謀10年前被查出擔任龜山鄉長期間涉向包商索賄、收回扣3百多萬元，桃園地方法院依貪汙治罪條例判他20年徒刑...

街口收購「愛評網」爭議 創辦人拿不到資遣費官司輸了

曾是台灣最大美食社群網站的「愛評網」被街口網路公司收購後，創辦人葉卉婷等人一夕失業，提告要求原資方客誠科技給付資遣費、積...

紙雕師刺死超商店員震驚全國 「精神鑑定中」延押獲准

桃園市蔣姓紙雕師去年11月清晨至超商購物，因未戴口罩遭蔡姓店員勸阻不滿，持刀朝店員左胸口猛刺數刀，導致他失血過多傷重不治...

幣託負責人涉背信遭約談！虛擬貨幣超過上億元 50萬交保

幣託有限公司台灣分公司Bito負責人林書維，涉嫌在去年12月辭去技術長職務後，未交出公司業務的帳號密碼，其中虛擬貨幣超過...

錢櫃林森店失火6死 工程師認罪：總公司負責賠償

錢櫃台北林森店2020年4月失火釀6人死亡，錢櫃轉投資迪廣公司董事長練台生等人被訴；台北地方法院今天傳喚總公司工程師黃思...

酒駕累犯殯儀館提升至「洗大體」？ 雄檢：尊重往生者尊嚴

高雄市上月發生酒駕事故造成林姓一家人1死3傷悲劇，市長陳其邁認為酒駕致死「人神共憤」；今高雄地檢署為讓酒駕者體會生命脆弱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。