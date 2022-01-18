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欠繳酒駕等罰鍰11萬元 扣車後立刻分期繳納

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南冉姓男子5年多前因酒駕違規，遭裁處9萬元外，欠繳交通罰鍰、公路法罰鍰等14筆，共計11萬多元，逾期不繳納而被移送行政執行署台南分署強制執行，經執行人員上周五到府查封其小發財車，允諾先行繳納3萬元，昨天匯款入庫後，冉男表示，其餘款項將每個月分期繳納6千元。

台南分署表示，2020年起接獲移送案件，執行人員發現冉男名下尚有一部1999年份中華小發財車可供執行，上周五至他位在安定區住家現場執行，當場發現該部車輛，立即查封。冉男當場向執行人員表示願意先繳納3萬元，其餘分期繳納。

台南分署指出，他昨天先行匯款3萬元，其餘8萬6850元則以每個月分期繳納6千元，直至繳清欠款為止。

據調查，冉男欠繳交通罰鍰、公路法罰鍰、強制汽車責任保險法罰鍰、廢棄物清理法罰鍰及燃料費等共14筆，欠款合計11萬6850元，因逾期不繳納，分別台南市交通局、嘉義區監理所麻豆監理站、台南市環境保護局等移送台南分署強制執行。

台南分署執行人員上周五至冉男住家現場執行，立即查封中華小發財車。他當場向執行人員表示願意先繳納3萬元，其餘分期繳納。記者邵心杰／翻攝
台南分署執行人員上周五至冉男住家現場執行，立即查封中華小發財車。他當場向執行人員表示願意先繳納3萬元，其餘分期繳納。記者邵心杰／翻攝

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