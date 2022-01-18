街口收購「愛評網」爭議 創辦人拿不到資遣費官司輸了

曾是台灣最大美食社群網站的「愛評網」被街口網路公司收購後，創辦人葉卉婷等人一夕失業，提告要求原資方客誠科技給付資遣費、積欠工資等共162萬元，台北地方法院認為葉女和公司之間並非僱傭關係，盼葉女敗訴，可上訴。

葉卉婷和姊姊、前夫創設紅谷公司，並開發「iPeen愛評網」，2017年被美團點評旗下客誠科技收購，事後2018年3月25日街口網路公司再收購客誠科技。

葉卉婷主張，街口公司收購後，以她曠職多日為由終止雙方的契約，但她本來就不需要打卡，認為公司解除契約不合法，違反勞基法等規定，要求客誠科技給付資遣費、積欠工資共162萬元，並提供非自願離職證明書。

客誠科技抗辯，公司收購紅谷公司後，仍委任葉女為專業經理人，受領高薪並執掌營運目標，賦予獨立運作愛評網的裁量權，葉女非只服從只是提供勞務，顯見雙方之間為委任關係。

再者，愛評網經營未如預期，才洽詢街口公司談論收購事宜，原先公司本欲借重葉女專業管理愛評網業務，但葉女卻帶頭阻礙資產清點程序，雙方信賴關係蕩然無存，公司才終止與葉女間的委任契約，而雙方非僱傭關係，無需給付資遣費、積欠工資、特休為修工資等。