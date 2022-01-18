快訊

車停路邊藏毒拒檢！男衝撞警車想逃 警開4槍攔下破窗逮人

桃園再增5所學校、安親班停課 小牛津幼兒園和東安國小都入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

街口收購「愛評網」爭議 創辦人拿不到資遣費官司輸了

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

曾是台灣最大美食社群網站的「愛評網」被街口網路公司收購後，創辦人葉卉婷等人一夕失業，提告要求原資方客誠科技給付資遣費、積欠工資等共162萬元，台北地方法院認為葉女和公司之間並非僱傭關係，盼葉女敗訴，可上訴。

葉卉婷和姊姊、前夫創設紅谷公司，並開發「iPeen愛評網」，2017年被美團點評旗下客誠科技收購，事後2018年3月25日街口網路公司再收購客誠科技。

葉卉婷主張，街口公司收購後，以她曠職多日為由終止雙方的契約，但她本來就不需要打卡，認為公司解除契約不合法，違反勞基法等規定，要求客誠科技給付資遣費、積欠工資共162萬元，並提供非自願離職證明書。

客誠科技抗辯，公司收購紅谷公司後，仍委任葉女為專業經理人，受領高薪並執掌營運目標，賦予獨立運作愛評網的裁量權，葉女非只服從只是提供勞務，顯見雙方之間為委任關係。

再者，愛評網經營未如預期，才洽詢街口公司談論收購事宜，原先公司本欲借重葉女專業管理愛評網業務，但葉女卻帶頭阻礙資產清點程序，雙方信賴關係蕩然無存，公司才終止與葉女間的委任契約，而雙方非僱傭關係，無需給付資遣費、積欠工資、特休為修工資等。

法官認為，客誠科技接收紅谷公司後，葉女雖已不再身為愛評網出資者、經營者角色，但仍受聘為愛評網專業經理人，負責網站營運、社群行銷及媒體公關等，具有主導愛評網營運策略、經營走向的權限，甚至代表客誠科技與街口公司洽談收購事宜，可見雙方為委任關係，判葉女敗訴。

葉卉婷。圖／聯合報系資料照片
葉卉婷。圖／聯合報系資料照片

失業

相關新聞

蔡英文稱讚的「龜山執政奇蹟」桃市前議員遭高院認證收賄

桃園市前議員陳志謀10年前被查出擔任龜山鄉長期間涉向包商索賄、收回扣3百多萬元，桃園地方法院依貪汙治罪條例判他20年徒刑...

街口收購「愛評網」爭議 創辦人拿不到資遣費官司輸了

曾是台灣最大美食社群網站的「愛評網」被街口網路公司收購後，創辦人葉卉婷等人一夕失業，提告要求原資方客誠科技給付資遣費、積...

紙雕師刺死超商店員震驚全國 「精神鑑定中」延押獲准

桃園市蔣姓紙雕師去年11月清晨至超商購物，因未戴口罩遭蔡姓店員勸阻不滿，持刀朝店員左胸口猛刺數刀，導致他失血過多傷重不治...

幣託負責人涉背信遭約談！虛擬貨幣超過上億元 50萬交保

幣託有限公司台灣分公司Bito負責人林書維，涉嫌在去年12月辭去技術長職務後，未交出公司業務的帳號密碼，其中虛擬貨幣超過...

高雄酒駕犯罰去殯葬處　法務部：尊重檢察官裁量權

針對高雄地檢署安排觸犯公共危險罪的酒駕案受刑人前往殯葬管理處受罰，法務部官員表示，刑事執行案件的執法是執行檢察官的職權，...

錢櫃林森店失火6死 工程師認罪：總公司負責賠償

錢櫃台北林森店2020年4月失火釀6人死亡，錢櫃轉投資迪廣公司董事長練台生等人被訴；台北地方法院今天傳喚總公司工程師黃思...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。