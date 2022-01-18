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紙雕師刺死超商店員震驚全國 「精神鑑定中」延押獲准
桃園市蔣姓紙雕師去年11月清晨至超商購物，因未戴口罩遭蔡姓店員勸阻不滿，持刀朝店員左胸口猛刺數刀，導致他失血過多傷重不治，引發全國關注；蔣案發當晚遭法院裁定羈押禁見後，本周羈押期將滿2月，由於他正在接受精神鑑定，桃園地檢署認為仍有羈押必要，近日再向法院聲請延押2個月獲准。
蔣姓男子（42歲）去年11月21日清晨犯案，當晚遭法院裁定羈押禁見，本周四將滿2個月，檢方認為他涉殺人罪嫌疑重大，且有事實認為有逃亡滅證或再犯之虞，向法院聲請延長羈押獲准，自本月21日起再押2個月。
法院考量，蔣男已被送精神鑑定，目前正由醫院鑑定中，因此羈押原因尚未消滅，仍有續押必要，又審酌他的犯罪情節、社會秩序、公共利益及他本人的人身自由權等，具保、責付或限制住居均不足以確保審判順利進行，確實有繼續羈押的必要。
蔣姓男子日前向法院表示，不否認持刀殺人，但辯稱自己罹患精神疾病，長期在身心科看診並服用精神科藥物，案發當下的記憶片段，僅記得瑣碎的扭打、廝殺印象。
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