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幣託負責人涉背信遭約談！虛擬貨幣超過上億元 50萬交保

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

幣託有限公司台灣分公司Bito負責人林書維，涉嫌在去年12月辭去技術長職務後，未交出公司業務的帳號密碼，其中虛擬貨幣超過新台幣上億元，士林地檢署本月14日依背信等罪嫌，搜索林男和朋友吳昶毅住處，約談2人到案說明。檢察官複訊後，認2人態度良好配合調查，分別依照50萬、30萬元交保候傳。

據悉，疑似為幣託公司內部人，向台北市調查處舉報，林書維涉嫌犯罪。士林地檢署檢察官1月14日指揮台北市調查處搜索林書維及其朋友吳昶毅住所，約談2人到案說明，釐清林書維去年12月間辭去CTO（chief technology officer）職務後，涉嫌未交出公司資產。

檢方指出，林書維涉嫌在離職後，未交出公司資產，包含印鑑、業務上帳號密碼，其中錢包內的泰達幣、以太幣等虛擬貨幣金額，超過上億元新台幣。檢方搜索查扣3組幣託公司帳密，由於錢包金額龐大，目前持續追查錢包金流，清查有無可疑交易。

檢方表示，林書維到案後態度配合，向檢察官說明離職原因，以及為何當時不交出業務上的帳號密碼。另，非公司內部人吳昶毅，則涉嫌協助林書維處理虛擬貨幣涉案。檢察官複訊後，1月15日凌晨諭知林50萬元、吳30萬元交保候傳。

英屬維京群島商幣託科技負責人是林書維妻子，未住在台灣，林書維則是幣託台灣分公司的負責人兼前技術長，幣託旗下有BitoPro幣託專業交易所，及BitoEX幣託全民錢包等2家公司，提供加密貨幣錢包、加密貨幣交易所服務。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

檢察官 虛擬貨幣

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