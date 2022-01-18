酒駕累犯殯儀館提升至「洗大體」？ 雄檢：尊重往生者尊嚴

高雄市上月發生酒駕事故造成林姓一家人1死3傷悲劇，市長陳其邁認為酒駕致死「人神共憤」；今高雄地檢署為讓酒駕者體會生命脆弱，安排11名易服社會勞動的酒駕犯，到高雄市殯葬管理處受罰；至於會不會提升至「酒駕洗大體」，雄檢則說，尊重往生者尊嚴及家屬感受，態度暫保留。

今早首批11名酒駕勞動人至高雄市殯葬管理處報到，地檢署主任檢察官董秀菁、檢察官許育銓、主任觀護人佘青樺，會同民政局主秘林文祺等人到場。主要的工作範疇是清潔往生室、入殮室、冷凍大樓及火化場等場所，勞動4小時，沒有直接接觸遺體，首次離死亡距離近，有勞動者內心受到極大震撼。

雄檢表示，酒駕觸犯公共危險罪，經法院判處得易科罰金，當事人如無力繳納易科罰金且有心悔改，經檢察官核准聲請易服社會勞動者，會派至高雄市殯葬管理處執行社會勞動。

雄檢這次安排的社會勞動，無家屬在場且以不接觸遺體為原則，除打掃周圍環境外，並在往生室、入殮室、火化場及冷凍大樓，協助擦拭物品、冷凍櫃、清潔整理屍盤、屍車、解剖室等設備，體會身命寶貴。