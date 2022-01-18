誘下單領紅利騙倒600人 雄檢偵破「賣家幫」主嫌遭逮
知名網站「賣家幫」誘騙民眾以台幣1:1匯率儲值，幫合作通路下單衝人氣，等民眾匯款後集團成員立即將款項提領一空，去年11月底「賣家幫」網站、APP無預警關閉，投資會員才知道受騙；檢警循線逮捕陳姓、許姓主嫌，複訊後聲押獲准，清查迄今已有600人受害，粗估獲利2700餘萬元以上，至於受害人數、金額正擴大釐清。
「賣家幫」宣稱與國內外電商合作，匯款加入會員「虛擬下單」可獲紅利，推薦會員還能賺獎金，吸引不少人加入，「賣家幫」LINE群組會員人數一度多達4534人。
檢警調查，陳嫌、許嫌委託廠商設計「賣家幫」網站、APP，另外成立「賣家幫有限公司」即群組，將APP放上Android、ios應用程式庫供人下載；會員載好APP後再以1比1比率儲值金額，就能在與賣家幫有合作的網購通路購物。
檢警追查，為了鼓勵會員儲值，陳嫌等人佯稱若會員透過APP虛擬下單商品，幫商家衝高商品銷售量增加曝光率，不需要領到貨，等商品訂購滿24小時就會在APP收到退款及回饋消費紅利，紅利達一定金額可用於下次消費或換成現金。
由於陳嫌等人號稱「零風險穩賺不賠」，不少會員見狀儲值大筆金錢至指定帳戶，但陳嫌等人只要一見現金入帳，就立即將金額匯出或提領一空；去年11月底，「賣家幫」網站無預警關閉，LINE群組也突然解散，才有會員驚覺受騙。
高雄地檢署主任檢察官宋文宏、檢察官甘若蘋獲報後，指揮刑事局偵八大隊（南打）、高雄市刑大、苓雅分局、調查局航業處高雄站組成專案小組，日前兵分多路搜索陳嫌、許嫌位於鹽埕區的住所，查扣手機、公司帳務資料、提款卡、存簿、電腦及現金33萬餘元，同時傳訊與案情有關的7人到案。
檢方複訊後，認為陳姓、許姓主嫌犯嫌重大，依加重詐欺罪、洗錢防制法等，向法院聲押獲准；檢警目前粗估被害人約600人，至少獲利2700萬元，詳細受害人數、金額，檢警調仍在持續清查。
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