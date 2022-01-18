間歇性暴怒才殺人？ 新店隨機殺人凶手當過「小老師」

林姓騎士前年在新店路邊等姊姊，無端遭和妻子吵架、想宣洩的男子王秉華以料理刀從身後刺死，一審認為他極惡劣而判死刑。王上訴台灣高等法院，律師團提醒合議庭要審視他的生命歷程，且王「未達最嚴重犯行」又有憂鬱症，不應判死。高院明天將宣判，王的羈押期將在2月5日屆滿，高院今提前開羈押庭，王對是否續押沒有意見，但表示明天不出庭宣判。

2020年3月13日晚間，王秉華（25歲）與妻子（去年3月離婚）在新北市新店區IKEA購物後，想邀妻子去娘家附近吃晚餐，王的妻子不願意，夫妻兩人坐在車內口角爭執。王與妻子爭執不下，突然拿起放在車內的料理刀走下車，刺向路旁坐在機車上停等姊姊下班的林姓男子，且「捅好捅滿」一刀畢命。

一審時，王聲稱和妻子吵架後「腦袋一片空白」，因前方有身穿螢光色雨衣的機車騎士，就衝下車持刀刺他，但沒有殺人犯意。王認為自己是自首，因為殺人後第1通電話是打給林姓友人，友人叫他報警，第2通電話打給母親，母親也要他報警，於是撥打110等警察趕來，再向警察表示自己精神有問題。

因一審處死刑，王上訴。高院去年12月15日審理時，王的辯護律師林俊宏則認為一般人吵架不會殺人，而王犯案可證明有間歇性暴怒障礙症，並認為比起其他案件，王不是犯「最嚴重之罪」不應處死。律師陳曉婷則要大家了解王秉華的「生命歷程」，指王家庭不健全，且有注意力不足、過動等症狀，王因沒受幫助而濫用酒精、大麻；她說，王讀書時「當過小老師」，不全然是壞學生。

林姓死者的父親說，他生了3個女兒後又再拚出男丁傳香火，兒子很孝順，除當兵外都在他身邊學木工，發生悲劇後家裡的工具都不知道要如何處理，「家庭都破碎了」。林父還說，阿公疼孫，就在兒子被殺後，原本健朗的老父親6個月後抑鬱而終，他1年內失去兩個至親，希望司法還他公道。林父指王根本不是精神病，若他被放出來，會有其他人再被殺害。

林母哭著求法官將「殺人魔」判死，希望法官是大家的最後一道防線，讓大家有安全的居住環境。而林的姊姊陳述意見時劈頭就問王「你知道我弟弟叫什麼名字嗎？」批依照對方律師的標準「我就中了3、4項」，大斥「誰沒有暴怒症？誰沒失眠？產後憂鬱症也算吧！」無法接受繳稅養這些作奸犯科的人。

雖然明天就要宣判，而王秉華的羈押期是在2月5日期滿，高院今天仍開續押訊問庭。檢察官認為羈押原因未消滅，應繼續羈押，王和律師則對是否繼續羈押沒有意見。

法官詢問王的身體狀況、是否還有話想陳述？王回答目前健康狀況良好，但他明天選擇不出庭聽宣判。