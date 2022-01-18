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博弈網站不出金A賭客上百萬 警查抄公司詐欺送辦

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

新濠、雲頂、皇冠娛樂博弈網站被控不出金給賭客，1年多來向30餘人騙走1百多萬元；刑事局搜索替網站提供財務服務的英商美亞、雲迹、凱富3家公司，拘提負責人莊姓男子等34人依詐欺賭博、洗錢防制法罪嫌移送，檢方訊後命3至30萬元交保。

據調查，3個網站疑架設境外，提供運動賽事、撲克牌及捕魚、拉霸等博弈遊戲，賭客線上刷卡儲值後下注，陸續報案指賭贏卻沒拿到錢，損失數萬至數十萬元。

警方追查發現，在台登記的英商美亞、雲迹、凱富3家公司，替博弈網站提供財務、客服、技術開發、程式維護、人事行政等服務，在台北、台中市的商辦大樓或公寓設6處辦公室，實際負責人是43歲莊姓男子。

刑事局偵七大隊第三隊5日搜索辦公室，拘提莊及員工等34人。犯嫌否認詐騙，稱僅替網站提供服務。

警方懷疑3家公司經手賭資，查扣現金968萬元及電腦主機、伺服器、帳冊，凍結帳戶668萬元，檢視電腦發現總公司疑在菲律賓。

新濠、雲頂、皇冠娛樂博弈網站被控不出金給賭客，刑事局搜索替網站提供財務服務的英商美亞、雲迹、凱富3家公司，拘提負責人莊姓男子等34人。記者李奕昕／攝影
新濠、雲頂、皇冠娛樂博弈網站被控不出金給賭客，刑事局搜索替網站提供財務服務的英商美亞、雲迹、凱富3家公司，拘提負責人莊姓男子等34人。記者李奕昕／攝影
新濠、雲頂、皇冠娛樂博弈網站被控不出金給賭客，刑事局搜索替網站提供財務服務的英商美亞、雲迹、凱富3家公司，拘提負責人莊姓男子等34人。記者李奕昕／攝影
新濠、雲頂、皇冠娛樂博弈網站被控不出金給賭客，刑事局搜索替網站提供財務服務的英商美亞、雲迹、凱富3家公司，拘提負責人莊姓男子等34人。記者李奕昕／攝影
新濠、雲頂、皇冠娛樂博弈網站被控不出金給賭客，刑事局搜索替網站提供財務服務的英商美亞、雲迹、凱富3家公司，拘提負責人莊姓男子等34人。記者李奕昕／翻攝
新濠、雲頂、皇冠娛樂博弈網站被控不出金給賭客，刑事局搜索替網站提供財務服務的英商美亞、雲迹、凱富3家公司，拘提負責人莊姓男子等34人。記者李奕昕／翻攝

賭博 詐騙 詐欺

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