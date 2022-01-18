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運將不甘新車被搶跳上後座 匪嗆一起死自撞判刑7年6月
43歲王男去年3月凌晨時帶著水果刀隨機搭上曾姓司機的計程車，以刀威脅他拿出2千元，曾以「剛出來沒錢」拒絕，最後王男逼迫停車，進入駕駛座並開走計程車，曾為保護愛車也跟著跳上後方座位，王見狀揚言「要死大家一起死」後自撞，再持刀劃傷曾男臉部。新北地院審理後依攜凶器強盜處王男7年6月徒刑、傷害處徒刑3月，可易科罰金。
檢警調查，王男在去年3月18日凌晨1時許隨機搭上曾男計程車，趁曾開車時以刀抵住曾男，索討新台幣2千元，曾以剛跑沒錢拒絕，還嗆王男「我欠你喔？」，雙方一路爭執，最後王要他停車，趁機坐上駕駛座準備將車搶走，曾男想著「車子很新」不捨，便跟著坐上後座，王男見曾男窮追不捨，揚言「要死大家一起死」便猛撞路旁正在施工的施工圍籬，撞到車子不動後，曾男下車求救，卻在車上被王以水果刀刺傷臉頰，最後路過機車騎士見曾男大喊「救命」報警。
新北地院審理時，王男坦承有持刀索討2遷不成，且有撞毀曾男計程車，但他否認有搶劫計程車，辯稱是很緊張想逃，但不為法院採信，依攜帶凶器強盜罪嫌處有期徒刑7年6月，傷害部分處有期徒刑3月，可易科罰金。
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