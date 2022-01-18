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台南KTV鬥毆 男子為友人助勢持棍打死人判10年6月
10年前，男子歐陽等4人前往台南市某KTV飲酒作樂，離去時與鄭姓少爺口角，鄭遭歐陽等人圍毆後，以無線電呼叫同仁及在場陳姓友人反擊，陳見歐陽已倒臥路中，仍持鐵棍朝對方臉部猛擊後逃匿，歐陽傷重不治，陳棄保逃匿多年，經勸說後出面，被依殺人罪嫌起訴，台南地院認他犯重傷致人於死罪，處10年6月徒刑，可上訴。
陳男說，當時喝酒喝到一半，已有醉意，而被叫去現場，已經喝醉了，事後也感到後悔。陳男當庭請求法官從輕量刑，回家照顧母親和兒子。
辯護人說，陳男與死者不認識，因泊車友人被毆打，陳男到場時，歐陽已仰躺在馬路中間，已遭人以不明鐵器後腦猛擊，仰躺在地上動也不動，力道大到讓歐陽吐血。辯護人也說，陳男因朋友出手相助，拳打腳踢，甚至持鐵棍傷人，也坦承傷害、傷害致死，但否認殺人。同時，請求法官審酌陳男與共同被告達成和解，個人則賠償80萬，取得家屬諒解，請法官酌減其刑。
合議庭審酌，陳男不思以理性解決糾紛，於被害人倒地而無抵抗能力時，仍持鐵棍朝其臉部猛擊，致被害人死亡，行為可議，造成被害人家屬天人永隔悲痛，犯罪所生危害甚重。
陳男於警詢及偵查初期時否認犯行，之後才坦承有持鐵棍攻擊被害人臉部，兼衡他並非預謀性的要教訓，而是臨時性、突發性的為友人出氣，他攻擊集中在被害人臉部的手段兇殘，且有妨害自由前科，已與家屬達成和解，認他犯重傷致人於死罪，累犯，處10年6月徒刑。
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