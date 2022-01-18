閒置派出所停車棚起火毀鄰房 屏縣警局過失判賠130萬

屏東縣警局恆春分局溫泉派出所2002年間裁撤後，堆置大量塑膠製紐澤西護欄的停車棚失火，波及隔壁民房，屋主聲請國賠求償184萬元，官司纏訟近8年，地院和高雄高分院上訴庭，均判決縣警局勝訴，高女不服上訴，經最高法院撤銷發回後，高雄高分院更1審審理後大逆轉，認定縣警局管理上有過失，判賠130萬元。

屏東縣警局長劉印宮今天說，該案既經高等法院判決定讞，不得上訴，警方尊重司法判決，相關賠償經費將另行籌編經費支應，並作成案例教育宣導，要求各分局對於廳舍應善盡保管人責任，另針對判決書內所列缺失檢討精進改進，以避免類似案件發生。

屏東縣警局在車城鄉溫泉路的溫泉派出所2002年間裁撤，停車棚和附近法定空地堆放大量塑膠製紐澤西護欄，於2004年4月24日凌晨2點多突然起火，導致隔壁房屋遭燒毀，高姓女屋主要求國賠184萬元；屏東地方法院民事庭第一、二審判決均以火災發生原因與溫泉派出所廳舍管理上無因果關係而駁回。