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華山分屍死刑改無期 「再犯風險高不高？」陳伯謙未答

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

射箭教練陳伯謙2018年性侵殺害高姓女學員，勒斃後分屍棄置荒野，割下乳頭、陰道當標本，一審被判死刑，二審認為陳「自首」改判無期徒刑，最高法院撤銷發回更審；高等法院更一審認定不符自首要件，但仍改判無期徒刑，褫奪公權終身。因陳羈押期將屆，高院今代最高法院開羈押庭，面對記者詢問「再犯風險」、「可否接受無期徒刑」，陳未發一語。

高院更一審認為陳毫無悔意、極端惡劣，但受限於最高法院實務見解，有中度矯治可能性的陳只能判無期徒刑。更一審表示，依證人證述和相關證據，足認陳伯謙犯刑法強制性交而故意殺害被害人、遺棄屍體罪，陳聲稱遭「他人威脅而共犯」，說詞不足採信。

陳伯謙事後到派出所自白犯罪，更一審認為依當時警方的辦案經驗與證據，已合理懷疑陳涉案，不符自首減刑。陳曾向朋友說出獄後要查舊報紙收集起來，「看能不能出一本書，賺個一桶金...變態殺人魔的心情自白」；更一審認為他無反省之意，也沒檢討自己人格、心理上重大缺失，屬公政公約「情節最嚴重之犯行」。

被害家屬驟失親人且無可彌補，無法寬恕，加上公訴檢察官也求處死刑，更一審認為應量處死刑，才能告慰死者在天之靈，但實務上最高法院認為科處死刑，要審酌罪犯有無教化矯正可能性。更一審囑託台灣司法心理學會鑑定，顯示陳有中度矯治與再社會化可能性，再犯風險低，認為矯正機關可以透過個別與團體心理治療、生命教育課程來矯治他。

不過告訴代理人在更一審宣判前就曾提出質疑，認為社會學來自統計、觀察，而教化可能性的量表包括「靜態」與「動態」，靜態指的是被告過去的行為，而陳伯謙過去無前科，這一項的評比自然比較好；動態指的是現在的心理狀態、思考，詰問時鑑定人也坦承「動態很差」，但卻沒補做。

高父去年9月8日到庭聽更一審宣判後氣憤不已，痛批殺人魔不判死刑沒有公理正義，要政府解釋「我們國家想廢死嗎？」

涉強制性交故意殺人、遺棄屍體的射箭教練陳伯謙。記者王宏舜／攝影
涉強制性交故意殺人、遺棄屍體的射箭教練陳伯謙。記者王宏舜／攝影

死刑 殺人 分屍案

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