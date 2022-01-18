違規拖車撞死重機男 家人燒紙紮超跑、重機求償千萬

24歲鄧姓男子騎重機撞上田姓男子駕駛的拖車，鄧男傷重不治，家人忍著悲傷辦完後事，燒了鄧男生前最愛的紙紮「藍寶堅尼」、「重機」還有大把庫錢，讓鄧在陰間追求快意生活，並向田男索賠喪葬支出。但一審認為藍寶堅尼、重機不是殯葬儀式必需品，判田男免賠，高雄高分院認為「事死如事生」，重機、超跑都是鄧男所愛，燒給他合理，田男要負責這筆費用。

2019年5月23日下午2時許，田男駕駛拖車在大寮區河堤路一段違規迴轉，鄧男騎乘重機因閃避不及撞上拖車頭，鄧男頭部受創當場倒地，送醫急救後不治。

鄧男生前酷愛重機、超跑，家人忍痛幫他辦完後事，還燒了鄧生前最愛的紙紮「藍寶堅尼」、「重機」給他，為了讓鄧男在陰間不愁吃穿，庫錢也燒了4萬7200元，希望他在陰間也能享受快意生活。

後來田男因過失致死罪，被法院判刑1年定讞，鄧男家屬認為鄧年紀輕輕就命喪輪下，向田男求償殯葬費、扶養費、財產損失等合計1189餘萬元。但田男質疑殯葬費用太高，紙紮「藍寶堅尼」、「重機」、「庫錢」、「燒庫師父」等費用都沒必要，鄧父還有工作，也不符扶養要件，不能全都算在他頭上。

高雄地方法院審理時，法官認為「庫錢」雖然符合民情，但考量鄧男生前從事水電工，審酌他生前地位，認為燒了4萬7千元庫錢過高，應減為2萬元；至於超跑、重機等物，只是父母對他的思念，非一般儀式所需要，不應該要求田男負擔。

法官審酌鄧父還有工作，退休後每月還能領2萬6千餘元，認為鄧男生前不需負扶養責任，最後以殯葬費、非財產損害等部分相加，加上鄧男也須負2成肇責，扣除已領的強制險200萬元賠償後，一審判田男只須賠償49萬餘元。