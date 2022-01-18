英業達工程師參加鐵人三項摔癱獲國賠 運動協會也得賠基市府

基隆市政府8年前委任中山高中承辦鐵人三項運動錦標賽，蔡姓選手騎自行車行經湖海路2.6公里處，卻撞擊路旁護攔跌倒，頸椎、胸椎、脊椎骨折，硬腦膜也血腫。蔡和一雙子女向基隆市府訴請國家賠償，台灣高等法院認為市府有疏失，判賠967萬餘元，最高法院駁回市府上訴。基市府向鐵人三項運動協會索賠，高院判協會賠償483萬餘元。

蔡原為英業達集團高級工程師，他因意外而雙下肢永久癱瘓。

基隆市政府因被判須賠償蔡和他的子女共967萬4963元，2020年3月間如數給付。基隆市政府2014年6月間委任中山高中承辦鐵人三項運動錦標賽，中山高中辦公開招標，由鐵人三項運動協會得標，應依約規劃、辦理競賽。

蔡姓男子2014年9月20日參加競賽，卻在自由車項目行經基隆市湖海路2.6公里處，在18公尺外撞擊路旁護攔跌倒受傷。基隆市府認為協會負有檢查賽道並通報的義務，賽前已知賽道上有坑洞，卻認為安全無虞而沒通報，應該負責，不過基隆地方法院卻判協會不用賠償。

基隆市政府上訴，高院認為先前的判決已認定賽道上有坑洞，不具備公路法、道路鋪面養護手冊所載標準的通常安全行車狀態，也不具有行政院體育委員會2008年出版運動場地設施規範參考手冊關於自由車公路賽所定，自由車競速賽通常應有的安全狀態。