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遭控涉侵占、背信 幣託科技負責人交保

中央社 / 台北18日電

幣託科技林姓登記負責人被控請辭技術長後，未交出密碼和印章，涉嫌侵占、背信、洗錢等罪嫌。士林地檢署14日約談林男到案，訊後諭令新台幣50萬元交保。

英屬維京群島商幣託科技（BitoPro）為虛擬通貨平台，去年12月初，媒體報導公司高層內鬨，指林姓登記負責人請辭技術長一職，但未交接業務相關密碼、印信，涉嫌背信、侵占。

幣託科技在媒體報導後於臉書發布訊息指出，關於網路報導離職員工爭議，皆已委任律師團隊處理中，旗下所有產品服務與商業合作一切正常，會員交易與資金安全無虞。

案經調查局台北市調查處獲報，1月14日執行搜索，並約談林姓登記負責人等2人到案，移送士檢交由檢察官複訊；檢察官訊後認為，林男是否涉嫌侵占虛擬貨幣及有無背信等犯行尚待進一步釐清，15日諭知交保；另名吳姓被告則以30萬元交保，全案持續偵辦中。

侵占

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