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健身教練打傷女護理師 判刑3月外還要賠10萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

陳姓健身教練前年因受傷，送台中榮民總醫院治療，以右手揮擊周姓女護理師、及用力抓住她的右手腕，致周女受有受有咽喉部挫傷、頸部挫傷、右手腕挫傷、吞嚥困難等傷害，刑事部分依傷害罪將陳判刑3月，得易科罰金；周女請求損害賠償，沙鹿簡易庭法官判陳賠償被害人新台幣10萬625元。可上訴。

周姓女護理師主張，陳男於2020年9月13日上午，因受傷經送至醫院，明知醫院著粉紅色衣服的護理師為醫事人員，竟以右手揮擊她，及用力抓住她的右手腕，致她受有咽喉部挫傷、頸部挫傷、右手腕挫傷、吞嚥困難等傷害。

周女又表示，她受傷後，陸續在台中榮民總醫院、開心房身心診所就醫，支出醫療費用共計625元。她遭逢本件事故，不僅身體受有傷害，精神上也有驚嚇及恐慌，導致情緒低落、失眠、胸悶、易哭泣，受有創傷後壓力症及適應性失眠症狀，精神上受有極大創傷，且被告迄未真誠向原告認錯道歉，她的心理創傷仍須長期就醫接受心理治療，故請求精神慰撫金49萬9375元。

陳男對於周女請求醫療費用625元沒有意見，但認為原告請求精神慰撫金49萬9375元，顯然過高。他辯稱案發後，對自己酒後失態行為感到後悔，以簡訊方式向周女表達和解之意。

陳男以簡訊向周女表示「發生這樣的事情，我真的非常抱歉，尤其對造成困擾真的很對不起。當時我完全沒印象有做出這些事情，產生了這些脫序的行為，我非常的懊悔！也因這次受傷，離開了健身產業，目前也沒有收入，以我目前的狀況，願意賠償您撫金2萬5千元、醫療費5千，總共3萬元，以表我最大的誠意，希望妳能原諒我這次的行為，我也會記取教訓以後不會再犯」。

周女則回覆「我想你是真的知道自己做錯了，我也有意原諒你，但你真的觸犯傷害罪和醫療法。我今天之所以對你提出訴訟，不僅僅是對你，而是希望留下醫療暴力的案例，讓社會大眾對醫療資源濫用和醫療暴力的重視，我並不想為難你，其實錢也補償不了我什麼，不然就還是交由法律來評價醫療人員的尊嚴。你的生活經濟維持也很重要，這個法官可能就酌情處理看是社會服務還是什麼的，我就不太清楚了。祝你日康復、回復正常工作軌道」。陳男認周女已原諒他，並已拋棄請求權。

但法官認為從雙方對話內容，充其量僅顯示陳男向周女表達他願意賠償具體金額，周女則回覆她是因陳力涉犯傷害罪及醫療法，而對陳男提出刑事告訴，且希望留下醫療暴力案例，讓社會大眾重視醫療資源濫用及醫療暴力等問題，故交由法院依法處理等情，周女並未提及願意拋棄對陳男民事賠償請求權，因而法官對陳男所辯，並不採信。

法官斟酌雙方身份、地位、經濟能力，陳男的行為對於周女所造成傷害程度，及周女所受精神上痛苦，認周女請求賠償精神慰撫金49萬9375 元，尚屬過高，應以10萬元為適當，加上醫療費用625元，判決陳賠償周女10萬625元。可上訴。

陳姓健身教練因受傷送醫院治療，打傷周姓女護理師，刑事部分依傷害罪將陳判刑3月，民事部分判陳賠償被害人10萬餘元。可上訴。圖／本報資料照
陳姓健身教練因受傷送醫院治療，打傷周姓女護理師，刑事部分依傷害罪將陳判刑3月，民事部分判陳賠償被害人10萬餘元。可上訴。圖／本報資料照

醫療暴力 傷害罪 護理師

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