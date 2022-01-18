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廢棄物惡霸謊騙租土地 涉竊佔農地、濫倒建築廢棄物
綽號「糞桶」的張姓男子和綽號「滷蛋」的李姓男子，沒有廢棄物處理文件，未經地主同意，涉嫌竊佔新北市八里區一處農地上，讓人任意傾倒拆除建築工程後的破碎磚塊、混凝土，還雇用怪手把凹陷農地填成平地。士林地檢署偵結，依照廢棄物清理法起訴。
起訴指出，張糞桶、李滷蛋在2020年2月19日，由李出面拿6萬元給綽號「死貓伯」的鄭姓男子，李明知鄭不是新北市八里區一處山坡地地主，卻讓他簽下「農作物補償金協議書」同年月24日起，開始任意讓人傾倒拆除建物工程產出的破碎磚塊、混擬土等廢棄物。
全案直到江姓地主赫見農地遭人亂搞，還有怪手把凹陷的農地填成平整地，地底下埋進大量建築廢棄物，憤而提告張、李涉嫌竊佔土地，濫倒破碎磚塊等建築廢棄物。
新北市政府現場會勘，發現山坡地遭竊佔違規使用，濫倒建築廢棄物。張到案供稱，請李拿6萬塊給鄭簽下協議出，讓男子「阿陶」傾倒廢土，曾經雇用怪手整地，但卻沒有領取廢棄物清除許可證。
李則供稱，曾經傳line給江姓地主表達要「租土地」，自己製作農作物補償金協議書後，拿6萬元給鄭，並讓鄭簽下協議書。檢方認為，張、李2人涉犯欠竊佔、廢棄物清理法「未依規定領有廢棄物清除許可文件，從事廢棄物清除罪嫌」從重依照廢棄物清理法起訴；鄭等人則獲不起訴。
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